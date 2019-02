Cultura e Spettacoli

Nerd Show Bologna 2019 - Cosa non perdere (parte 2)

Una selezione dei migliori incontri di domenica 10 febbraio



Nerd Show Bologna 2019: ci siamo quasi! Mancano due giorni soltanto all’evento che si terrà presso Bologna Fiere, in quella che sembra sarà l’edizione dei record. Dopo avervi presentato una selezione degli eventi imperdibili di sabato 9 febbraio, oggi vi portiamo quella della giornata successiva, domenica 10.



PALCO 22

Per tutti gli amanti della magia alle 15.45 il famoso e simpatico prestigiatore Jack Nobile sarà protagonista dell’incontro “Che la magia abbia inizio!”. Si chiama “La macchina del tempo” e non potrebbe chiamarsi diversamente: lo show delle 17 è all’insegna della nostalgia con Manuela Blanchard e Roberto Ceriotti, storici presentatori della trasmissione Bim Bum Bam. Partecipano all’incontro Pietro Ubaldi e il Gruppo80.



PALCO 16

Alle 16.10 gara di cosplay in quella che è a tutti gli effetti una tappa del Campionato Nazionale: i migliori costumi e travestimenti si sfidano sul palco 16 del Nerd Show.



AREA RETROGAMING

Alle 10.30 ci aspetta un’autentica corsa contro il tempo ne “L’arte degli speed runners”: saranno in grado Sebastiano “evil46” Pezzile e Benjamin “Drashed” Sykes di portare a termine Crash Bandicoot 2 e Spyro 3 in tempi record? Alle ore 15.30 l’analisi “Il retrogaming nell’era di Youtube”, intervengono Doctor Game e Fedeweb.



SALA WORKSHOP

Tanti ed eterogenei i laboratori presso la sala workshop: alle 11 Giovanni Timpano con “Creare nuovi personaggi e interpretarne di già esistenti”; alle 12 Mirka Andolfo presenta “Supereroi tra sacro e profano”; viaggio nel mondo Marvel alle 13 con Matteo Lolli in “Come ti disegno Deadpool”. Tanto lo spazio dedicato ai più piccoli: alle 16 Adriana Farina protagonista di “Come ti disegno i moftri!” ed alle 17 “Acquerellando” di Jessica Cioffi.



SALA CONFERENZE

Event Horizon nuovamente protagonista, prima alle 12 con “Creazione di un personaggio per la Videogame Industry. Trasformare un’idea in un Avatar Animato" e poi alle 17 con “Game programming – Sviluppo di una IA di gioco in real-time”. Alle 15 Feudalesimo e Libertà presenta il proprio gioco da tavolo “1347 – De Nigrae Pestis Ludo”.



Troverete poi il nostro resoconto e le nostre riflessioni su quella che si annuncia come un’edizione variegata ed estremamente interessante, oltre che divertente. Insomma, non perdetevelo: ci vediamo lì!



INFO



Ingressi:

Ovest Costituzione, Piazza Costituzione 6, Bologna



Date e orari di apertura:

Sabato 9, Domenica 10 Febbraio 2019 dalle ore 10 alle 19



Tariffe online:

Biglietto giornaliero 10€

Abbonamento 16€



Tariffe in cassa:

Biglietto giornaliero 12€

Abbonamento 18€

Ridotto 10€ (invalidi, militari)

Gratuito bambini fino a 6 anni e disabili non autosufficienti con accompagnatore



CONVENZIONE YoungERcard:

I possessori di YoungERcard (ex carta giovani) carta regionale, potranno acquistare in cassa il biglietto di ingresso ridotto giornaliero a 10€.