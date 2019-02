Cultura e Spettacoli

Nerd Show Bologna 2019 - Cosa non perdere (parte 1)

Una selezione dei migliori eventi di sabato 9 febbraio



Programmi per il weekend? Sappiate che sta per tornare uno degli eventi più attesi per gli appassionati di videogiochi, fumetti, cosplay, cinema: il “Nerd Show” di Bologna, i prossimi 9 e 10 febbraio presso il Polo Fieristico della città. Noi ci saremo ed avremo modo di raccontarvelo. Nel mentre vi presentiamo una nostra personale selezione di quelli che sembrano essere gli eventi più interessanti.



Cominciamo con la giornata di sabato 9!



PALCO 22

Sarà difficile e spesso frustrante, ma gli si vuole bene lo stesso: amore ed odio fanno da sempre parte dell’universo Dark Souls, il celebre videogioco RPG dark fantasy. Dalle 13.30 le melodie di Camilla D’Onofrio e le riflessioni di Sabaku No Maiku, youtuber italiani, portano sul palco 22 le atmosfere del mondo ideato da Miyazaki.

Fatto? Bene!, perché subito dopo, alle ore 15, niente meno che Giovanni Muciaccia, compagno e maestro di mille creazioni, ha in programma un "Laboratorio d’Arte". Meglio tenere pronti colla vinilica e forbici dalla punta arrotondata.



PALCO 16

Alle 16 Giorgio Vanni presenta un set acustico condito delle sue migliori hit: per tutti i nostalgici un’occasione per cantare le sigle che hanno fatto la storia dei cartoni animati, e diciamolo, anche la nostra.



AREA WRESTLING

Alle 10 Italian Cosplay porta sul ring “La tana delle tigri”, uno show con le migliori mosse dell’anime, cui segue la registrazione live del videoclip “Tiger Mask”. Alle 16 esibizione di ballo della compagnia Dark Angels intitolata “Suicide Squad – Quando i supercattivi incontrano il ritmo e la danza”.



PALCO RETROGAMING

Uno sguardo al passato bisogna darlo sempre. Interessante l’incontro con il giornalista napoletano Fabio Massa, che alle ore 15 sarà relatore dell’evento “L’editoria videoludica negli anni Novanta”.



AREA SUPERGULP

Alle 11.30 Leo Ortolani presenta “Speciale Normale. Gli anni di Pandora”, con il relatore Andrea Piazzi.



SALA CONFERENZE

Analisi ed approfondimenti si susseguono ininterrottamente: vi segnaliamo alle 14 “Animazione in Giappone – Un’industria in folle cambiamento” con Adriano Milone di Chrunchyroll, alle 16 Fabrizio Mazzotta – Da Krusty il clown a Puffo tontolone” l’incontro con la voce storica del doppiaggio italiano e successivamente, alle 17, Event Horizon ci porta nel mondo del fantastico con “Creature Fantasy: Il design delle creature fantastiche”.



Naturalmente la giornata sarà ricca di altri eventi gustosi, ma come già detto questa vuol essere solo una parziale raccolta di quelli a nostro parere veramente meritevoli. Domani vi presenteremo quelli di domenica 10. Non perdeteveli!



INFO



Ingressi:

Ovest Costituzione, Piazza Costituzione 6, Bologna



Date e orari di apertura:

Sabato 9 e domenica 10 Febbraio 2019 dalle ore 10 alle 19



Tariffe online:

Biglietto giornaliero 10€

Abbonamento 16€



Tariffe in cassa:

Biglietto giornaliero 12€

Abbonamento 18€

Ridotto 10€ (invalidi, militari)

Gratuito bambini fino a 6 anni e disabili non autosufficienti con accompagnatore



CONVENZIONE YoungERcard:

I possessori di YoungERcard (ex carta giovani) carta regionale, potranno acquistare in cassa il biglietto di ingresso ridotto giornaliero a 10€.