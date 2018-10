La rivoluzione digitale nell’era dei social

Fotografia di Getty Images



Possiamo fare a meno di gmail? Sappiamo scegliere una password sicura? Farsi domande come queste significa essere consapevoli che la privacy è una ricchezza da preservare e da difendere in prima persona. Sostenere lo sviluppo di un approccio hacker alla tecnologia e all’apprendimento in generale è un modo per diffondere pratiche di consapevolezza e autodifesa digitale. Contribuisce a far emergere l’hacker che si nasconde in ognuno, dargli valore e aiutarlo a crescere.

Queste sono le premesse del workshop Pedagogia hacker di Agnese Trocchi e Karlessi, che si svolgerà presso l’Università degli studi di Ferrara il 5, 6 e 7 ottobre 2018 dalle 10 alle 13. Durante il corso si parlerà di internet e darknet, di come usare i servizi di rete fuori dal web. Si imparerà a differenziare: servizi diversi per obiettivi diversi. Si discuterà di validazione delle fonti, sistemi di crittografia e anonimizzazione, di impatto neurocognitivo dei dispositivi digitali. Si faranno esercizi di ingegneria sociale e gamification.

Lo scopo è quello di acquisire consapevolezza dei propri rituali digitali nella vita privata e nel lavoro. Imparare tecniche di autodifesa per scardinare gli automatismi.

Il corso fa per te se vuoi “seguire i fili delle tue connessioni”; se t’interessa capire quali sono gli elementi nascosti delle procedure di tutti i giorni e quali sono gli automatismi che ormai ti sfuggono; se vuoi inventare insieme soluzioni per una relazione ecologica con le macchine.



Di seguito gli altri appuntamenti che Internazionale propone sul tema della rivoluzione tecnologica nell’era dei social.



_Venerdì 5 Ottobre_



* Ore 11.30 Piazza Municipale

Bassa risoluzione

Usiamo lo smartphone per fotografare e ascoltare musica, ci informiamo sui social. Il digitale ha abbassato le nostre aspettative? Dialogo semiserio in alta definizione

Intervengono: il giornalista Massimo Mantellini dialoga con il cantante Lorenzo Baglioni, Paolo Benanti dell’Università Gregoriana e con i ragazzi del Liceo Ariosto e Liceo Roiti di Ferrara

Introduce e modera: Federico Taddia di Radio24.



* Ore 15.00 Teatro Nuovo

Un bagno di realtà

Permette di trasformarsi in un migrante in mezzo al mare o perfino in un albero dell’Amazzonia. La realtà virtuale tra arte e informazione

Intervengono: Winslow Porter, regista e produttore statunitense; Liz Rosenthal, Power to the pixel; Riccardo Staglianò, La Repubblica; Milica Zec, regista e sceneggiatrice serba

Introduce e modera: Piero Zardo di Internazionale.

[Ingresso con tagliando]



* Ore 19.30 Circolo Arci Bolognesi

Ciak, si spara

La propaganda jihadista, i video degli attivisti, le serie tv del regime: la guerra per immagini nell’era digitale

La ricercatrice e saggista Donatella Della Ratta dialoga con Catherine Cornet di Internazionale.



_Sabato 6 Ottobre_



* Ore 11.30 Apollo 4

The real Tom Banks

di Jesse Cox - Abc Radiotonic

Australia 2014, 18’

“Tom Banks è giovane e in cerca di una relazione. Prova a conoscere qualcuno usando delle app per incontri, e le chat vanno a gonfie vele fino a quando Tom non si mostra per ciò che è. Chi è davvero Tom Banks? Quale verità si nasconde dietro ai suoi profili digitali?”



In proiezione anche Domenica 7 alle 18.45



* Ore 15.30 Aula Magna Economia e Management

Il digitalismo politico

Il partito digitale sarà il futuro della politica? La democrazia può essere esercitata online?

Lezioni dall'Italia

Intervengono: Jacopo Iacoboni di La Stampa e Marco Morosini Docente di politica della sostenibilità ETH Zurich.



_Domenica 7 Ottobre_



* Ore 12.00 Palazzo Roverella

Bit criminali

Terrorismo, attacchi hacker e pirateria digitale. Rischi e pericoli di una minaccia globale.

Intervengono: Alessandra Belardini, polizia postale; Francesca Bosco, Centre for Cybersecurity, Wef; Tim Stevens, King’s College di Londra e Federico Varese, criminologo.

Introduce e modera: Pierfrancesco Romano di Internazionale.