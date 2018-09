Tratto da "Jonas Fink. Il libraio di Praga." di Vittorio Giardino



La frizzante aria autunnale vorrebbe costringervi sul divano con una tazza di tè tra le mani? Arriva Internazionale 2018 ad impegnare le vostre agende con appuntamenti che spaziano dalla politica alla satira.

Anche per gli amanti del fumetto, quest’anno Internazionale propone una serie di incontri che risponderà alle domande dei più curiosi.

Il racconto per immagini fa da sempre parte dell’arte di ogni epoca. Lo si può far risalire ai graffiti preistorici, agli affreschi e mosaici che adornano chiese e palazzi, alle colonne romane istoriate per narrare al popolo analfabeta le gesta degli imperatori. La si può considerare un’idea grezza di ciò che è diventato il fumetto, il quale, secondo le fonti, fece la sua comparsa sui quotidiani americani per parlare a persone che non conoscevano bene l’inglese e che con l’aiuto delle figure potevano capire la storia ed imparare la lingua.

Oggi il fumetto è sicuramente una lettura più accessibile di altre, ma in realtà il modo di decifrare una storia per immagini è più complicato di quanto sembri. Come si è evoluto questo linguaggio? Come si scrive un fumetto in modo professionale? È possibile fare giornalismo attraverso le immagini?



Molte di queste domande trovano risposta in Narrare con le figure, workshop di Vittorio Giardino, autore di fumetti italiano. Il workshop si svolgerà il 5, 6 e 7 ottobre, dalle 10 alle 13 presso l’Università di Studi di Ferrara ed è rivolto a tutti gli appassionati di fumetti, a chi vuole conoscerli meglio e a chi vorrebbe creare il proprio fumetto e farne la propria professione. I partecipanti saranno quindi introdotti alle regole di scrittura e sceneggiatura, attraverso l’analisi del linguaggio del fumetto. Saranno proposte alcune attività pratiche per confrontarsi con le tecniche grafiche tradizionali e capire come avvicinarsi alla professione di chi realizza narrazione per immagini.





Di seguito gli altri appuntamenti sul fumetto che si svolgeranno durante il festival.



_Venerdì 5 Ottobre 2018_



* Ore 16.50 – Cortile del Castello

Ti racconto una storia

In diretta con Radio3Mondo

Intervengono: Ayòbámi Adébáyò, scrittrice nigeriana; Lorenzo Baglioni, cantante; Vittorio Giardino, autore di fumetti; Ann Goldstein, copy editor e traduttrice statunitense; Nicolas Niarchos, giornalista e fact-checker statunitense; Carlos Spottorno, fotografo spagnolo.

Conduce Anna Maria Giordano



_Sabato 6 Ottobre 2018_



* Ore 17.00 – Biblioteca Ariostea

Jonas Fink. Una vita sospesa

L’autore Vittorio Giardino dialoga con lo storico Giuliano Milani

“Jonas ha dodici anni quando suo padre, un ebreo borghese, viene arrestato con l’accusa di aver cospirato contro il regi- me comunista che dal 1949 governa la Cecoslovacchia. Una graphic novel, a cui l’autore ha dedicato vent’anni di lavoro, che immortala la sofferenza e il desiderio di riscatto di una generazione cresciuta all’ombra della dittatura.”

(Rizzoli Lizard 2018)



* Ore 17.30 – Teatro Nuovo

Risate sfacciate

Come combattere gli stereotipi di genere e il sessismo con la satira a fumetti

Intervengono: Anne Derenne in arte Adene, vignettista francese; Zainab Fasiki, vignettista marocchina; Marilena Nardi, vignettista.

Introduce e modera: Thierry Vissol Centro Librexpression della Fondazione G. Di Vagno.

[ Ingresso con tagliando ]

_Domenica 7 Ottobre 2018_

* Ore 15.00 – Circolo Arci Bolognesi

La crepa

di Carlos Spottorno e Guillermo Abril

L’autore Carlos Spottorno dialoga con Rosy Santella e Annalisa Camilli di Internazionale

“Quindici taccuini di appunti raccolti in tre anni di viaggio e venticinquemila fotografie per raccontare ciò che succede alle frontiere dell’Unione europea. Un libro tra graphic novel e fotogiornalismo, diario e reportage, per affrontare il grande tema della nostra contemporaneità: lo scontro e l’incontro tra i popoli.”

(Add editore 2017)