Eventi a Ferrara: la rassegna degli imperdibili per l’autunno 2018

S

Foto di Sara GovoniTutte le volte che mi viene chiesto qualche informazione su Ferrara, io suggerisco sempre di visitarla in autunno, un po’ perché sono di parte, adoro i colori dell’autunno, ma la raccomando anche perché questo è un periodo ricco di eventi a Ferrara, per tutte le età e per tutti i gusti!Il clima autunnale rende piacevole passeggiare all’aperto, l’afa estiva inizia a farsi da parte e il centro storico si tinge dei colori autunnali. Il Parco Massari è un tripudio di colori caldi e la luce che tocca il listone permette di fare delle foto suggestive, soprattutto verso il tramonto.Al di là dell’atmosfera poetica della città, il periodo autunnale è un momento movimentato per Ferrara, con tanti eventi in diverse parti della città e anche nella sua provincia, dall’arte al giornalismo, dalle mongolfiere al buon cibo, esistono tante ottime ragioni per trascorrere del tempo in città in questo periodo.Credits Palazzo dei DiamantiIniziamo la rassegna d’eventi con le tante mostre che prendono il via per questa stagione autunnale.Prima di tutto, il 20 settembre prende congedo lanelle sale del Castello Estense che ha accompagnato la rassegna artistica estiva di Ferrara.Dal 22 settembre invece, prende il via un’importante mostra al Palazzo dei Diamanti: Courbet e la natura.Il padre del realismo arriva a Ferrara con un’importante mostra dedicata alla sua rappresentazione della natura, con oltre cinquanta tele provenienti dai più importanti musei del mondo.Per tutte le informazioni: http://www.palazzodiamanti.it/1616/courbet-e-la-natura Fino al 31 ottobre è possibile ammirare al Museo del Delta Antico di Comacchio la mostra interattiva dedicata allo straordinario genio di Leonardo da Vinci. Il museo comacchiese si conferma sempre innovativo, presentando la creatività di Leonardo contenuta nel Codice Atlantico, in modo interattivo, facendo partecipare attivamente il visitatore.Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/2Cm06i7 Si presenta anche quest’anno, dal 5 ottobre al 4 novembre la rassegna del World Press Photo, l’importantissimo premio, ormai arrivato alla sua 61° edizione, dedicato al fotogiornalismo. Scatti da tutto il mondo dai toni forti, capaci di far fare un tutto al cuore o di restare con un nodo alla gola.Per tutte le informazioni: https://www.worldpressphoto.org/exhibitions/2018-exhibition/ferrara Tanti anche gli eventi di Ferrara per grandi e piccini che si susseguiranno in questo autunno 2018.Dal 7 al 16 settembre tornerà il, l’evento che fa librare sul cielo ferrarese tante mongolfiere colorate. La location è sempre quella del Parco Urbano, pronta ad intrattenere i bambini con aree giochi e tante attività.Il 23 settembre è invece il momento di, la maratona fotografica giunta alla sua seconda edizione, che terrà occupati coppie di appassionati fotografi per le vie del centro storico, nei luoghi più evocativi della città a caccia di indizi da scattare.Dal 21 al 23 settembre tornerà anche, la manifestazione giunta alla sua ottava edizione che porta a Ferrara oltre 120 ambulanti da tutto Europa, tra oggettistica, fiori ma soprattutto tante golose specialità pronte a soddisfare i palati più curiosi.Il 5, 6 e 7 ottobre ritorna al suo consueto appuntamento, uno degli eventi a Ferrara tra i più importanti:. Incontri, dibattiti, tanti workshop e proiezioni, al sito ( https://www.internazionale.it/festival ) potete trovare il calendario del festival e tutti gli eventi a cui iscrivervi.Credits Po Delta TourismDulcis in fundo, le tante sagre che caratterizzano il patrimonio culinario di Ferrara e provincia. Le sagre sono tra gli eventi a Ferrara e provincia più caratteristici e autentici, tra le immancabili:Dal 30 agosto al 10 settembre l’inebriante aroma del tartufo sarà il protagonista a Sant’Agostino, con un menù da leccarsi in baffi.Questa sagra accompagnerà tutto l’autunno di Ferrara, il 20/21/22/23 e 27/28/29/30 settembre oltre che al 04/05/06/07/ e il 11/12/13/14 ottobre. Sua maestà la Salamina la farà da padrona in quel di Madonna Boschi.La regina delle Valli sarà tra le sagre più famose dell’autunno ferrarese, dal 28 settembre al 14 ottobre nella storica cornice di Comacchio, attirerà visitatori da tutta Italia.Per restare aggiornati su tutti gli eventi collaterali e il tour gastronomico: http://www.sagradellanguilla.it/ Questa è solo una parte dei tanti eventi a Ferrara che caratterizzano la città delle bicilette e la sua variopinta provincia nella stagione autunnali.Non dimenticatevi di segnalare nei commenti tutti gli altri eventi non ancora citati cui prenderete parte in questo periodo… Non manca che partecipare!