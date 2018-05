“Un giorno tutto questo”

Esiste un momento che i cittadini di Torino, e non solo, aspettano con trepidazione per tutto l’anno: il Salone Internazionale del Libro. Sì, perchè questa fiera, questo enorme dispiegamento di pagine di carta pronte ad essere lette, per la città è molto di più che un semplice evento. E’ un momento di incontro, di festa, di conoscenza e apprendimento. E quest’anno, giunti alla 31esima edizione, i padiglioni del Lingotto sono pronti, da giovedì 10 maggio a lunedì 14 maggio, ad accogliere nuovamente oltre 1000 editori, dai più famosi e importanti, a quelli di nicchia.



Ma il Salone del Libro non significa solo girovagare per ore, fino a farsi venire il mal di mare, tra migliaia di libri e persone; significa anche poter prendere parte a oltre 1200 appuntamenti tra letture, incontri legati al mondo dell’editoria, della cultura e dell’arte. Un’occasione unica per entrare in contatto con autori dal calibro internazionale come il premio nobel per la Letteratura 2009 Herta Muller, i 5 scrittori stranieri finalisti del Premio Strega Europea, Paolo Giordano, Luca Guadagnino e Roberto Saviano. Tanto per citarne alcuni.



Come ogni anno, inoltre, è stato scelto il paese ospite. E questa volta tocca alla Francia, la cui diversità e la creatività della produzione letteraria verrà approfondita durante i giorni del Salone.



Il costo del biglietto prevede inoltre una riduzione per i giovani dai 7 ai 26 anni e può essere acquistato anche online, con la possibilità di saltare la coda all’ingresso. Per tutti coloro che hanno intenzione di lasciarsi coinvolgere per più di 1 un giorno è possibile sottoscrivere un abbonamento.





Informazioni pratiche



Date:

Da giovedì 10 a lunedì 14 maggio 2018



Orari:

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00



Indirizzo:

Via Nizza, 294 - 10126 Torino