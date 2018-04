Bando Servizio Civile Regionale 2018

Hai tra i 18 e i 30 anni non compiuti?

Sei italiano/a o straniero/a in regola con il permesso di soggiorno?

Vuoi dedicare un periodo della tua vita ad un progetto di solidarietà sociale?



È aperto il bando di servizio civile regionale 2018! Presenta domanda per uno dei sei progetti di servizio civile finanziati nella provincia di Ferrara: sono disponibili 19 posti.



Durata dei progetti: da 6 a 11 Mesi di Servizio – 4 /5 giorni alla settimana – 15/20/25 ore settimanali.



Il tuo impegno verrà riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso un assegno mensile calibrato in base al progetto scelto (219, 288 o 360 Euro mensili).



Tutta la documentazione qui: http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=156

Per informazioni sull'offerta progettuale ferrarese consultare: http://coprescferrara.it/



Ne vuoi sapere di più?

Partecipa Mercoledi 9 maggio 2018 all'incontro pubblico di presentazione dei progetti alle ore 15.00, presso Consorzio Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi), via Darsena 57 a Ferrara.



Progetto del Comune di Ferrara: "STRA-VEDO X TE"

Il Comune di Ferrara partecipa al Bando con il progetto "STRA-VEDO X TE": 5 posti presso l'Ufficio alunni stranieri.

Le candidature vanno presentate entro il 21 maggio ed i colloqui di selezione si svolgeranno dal 24 al 25 maggio 2018 presso il Servizio Giovani - Via Giuoco del Pallone, 15 - Ferrara

Nella giornata del 22 maggio 2018 in questa pagina verranno pubblicati i CALENDARI NOMINATIVI E RELATIVE FASCE ORARIE dei colloqui di selezione.

".....La pubblcazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e la mancata partecipazione al colloquio equivale a RINUNCIA al SCR e comporta l'esclusione per non avere completato la relativa procedura, anche se l'assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore......"(vedi Avviso di selezione).



AVVIO del Servizio Civile Regionale

L'avvio del servizio per i candidati che entreranno in graduatoria è previsto per l'ultima settimana di giugno 2018!