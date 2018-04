5 attrazioni da vedere gratis a Parigi

Museo del Louvre

Parigi non è solo la capitale della Francia, è anche la città dell’amore, la città dalle mille luci, la meta sognata da milioni e milioni di turisti ogni anno. Ma molto spesso i visitatori, sopratutto i più giovani, sono frenati dal costo elevato della vita nella capitale. Parigi non è la città più economica del mondo, è vero, ma non è difficile risparmiare prenotando per tempo volo e pernottamento e sopratutto, è possibile risparmiare sui costi delle attrazioni. Ecco quindi 5 luoghi di Parigi (bellissimi) che possono essere visitati in maniera gratuita da coloro che hanno meno di 26 anni (e non solo):Strano ma vero: il più grande museo del mondo prevede il biglietto gratuito per i giovani fino ai 26 anni. Un’occasione d’oro per perdersi tra le oltre 35 mila opere esposte e per vedere finalmente la “Gioconda” di Leonardo da Vinci e tanti altri pezzi della storia dell’arte come la “Nike” di Samotracia, il codice di Hammurabi o “La libertà che guida il popolo” di Delacroix. Solo per citarne alcuni.E’ bellissimo passeggiare lungo gli infiniti viali di Parigi ma ancora più bello è poterla osservare dall’alto. L’Arc de Triomphe, monumento voluto da Napoleone Bonaparte per celebrare la vittoria nella battaglia di Austerlitz, si trova all’inizio degli Champs Elysee e da esso si dipana la raggiera di strade tipica di Parigi. La salita, più di 280 gradini di una scala a chiocciola, è ripagata da una terrazza con vista a 360 gradi su tutta la città: dalla Tour Eiffel, alla Basilica del Sacre Coeur fino alla Defense.Uno dei più importanti monumenti dell’architettura gotica si trova proprio a Parigi, più precisamente sull’Ile de la Citè, l’isolotto al centro della Senna che ospita anche la Cattedrale di Notre Dame. Voluta da Luigi IX per custodirvi la corona di spine, un frammento della vera croce, è riconosciuta per le sue meravigliose vetrate istoriate, sui toni prevalenti del blu e del viola, che lasciano a bocca aperta.Lo storico centro commerciale parigino di Boulevard Haussman non stupisce solamente per l’infinita quantità di prodotti in esposizione, sopratutto di lusso, ma anche per la struttura all’interno della quale è inserito. Un edificio in stile art nouveau di 10 piani con una cupola davvero sorprendente. Essendo un edificio commerciale l’ingresso è, ovviamente, gratuito per tutti.Forse in pochi lo sanno ma a Parigi è possibile vedere una replica della famosa statua di New York. Donata alla città il 15 novembre 1889, è posta vicino al Pont de Grenelle ed è rivolta con lo sguardo verso l’Oceano Atlantico. E’ alta 11,50 metri ed è possibile raggiungerla con la metropolitana oppure a bordo di un bateaux mouche, i famosi battelli turistici di Parigi.