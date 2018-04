Adolescenti adottati. Uso del web e rapporto con la famiglia d’origine.

Il tema delle radici e dei ricordi è un tema centrale nella vita degli adottati. In particolar modo, nell’adozione di bambini più grandi, le radici (ricordi di luoghi, culture, persone) si intrecciano con i legami importanti interrotti con l’adozione.Il tema delle origini si riattiva maggiormente nel periodo dell’adolescenza, un momento centrale per lo sviluppo dell’identità. L’adolescenza è infatti quella fase in cui il/la ragazzo/a prende distanze dalle figure genitoriali, che per gli adottati sono ben quattro. In questo delicato processo, gli adolescenti adottati avvertono il bisogno di conoscere le proprie origini, una curiosità naturale, influenzata da vari fattori esterni e dalla reale possibilità di condurre tale ricerca attraverso gli strumenti offerti dalla rete.La ricerca, coordinata dall’Ufficio Minori del Comune di Ferrara, si pone quindi il problema di addentrarsi nello spinoso e delicato tema dell’uso, spesso indiscriminato, della rete come strumento di ricerca delle proprie origini.Per scaricare la pubblicazione clicca qui: