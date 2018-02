Che ne sanno di noi?

Il Servizio Giovani dell’Assessorato a Cultura, Turismo e Giovani pone un’attenzione alle giovani generazioni che va ben oltre la sola dimensione culturale. Il benessere di adolescenti e giovani è fondamentale per ricomporre un’idea della “partecipazione alla comunità” praticabile concretamente e attivamente dai ragazzi stessi. Questo sta anche alla base del voluto investimento sulla conoscenza di tutto ciò che riguarda la quotidianità e la vita degli adolescenti ferraresi, che si sostanzia nel lavoro periodicamente svolto dall’Osservatorio Adolescenti di ricerca sociale in ambito giovanile.La tematica trattata in questa indagine è particolarmente sentita in questi tempi, dove sembra essersi scardinata l’alleanza educativa tra scuola-comunità-famiglia e che mette in crisi il ruolo degli adulti nel rapporto con gli adolescenti. È proprio di relazioni genitori e figli adolescenti che si occupa la ricerca: l’adolescenza è un momento della vita che, nella società attuale, mette a dura prova le famiglie nella sfida quotidiana di essere autorevoli e credibili verso i ragazzi.L’indagine affronta quindi con metodo e rigore il tema complesso del rapporto genitori e figli adolescenti, facendo emergere talvolta distanze che gli adulti non possono eludere. E non possono nemmeno eludere che i ragazzi cerchino negli adulti un punto di riferimento, un sostegno credibile e sicuro, i compagni sereni e coerenti di un viaggio importante: quello che li accompagna nel futuro.Per scaricare la pubblicazione clicca qui