Il 2° premio del Caput Gauri 2017 a Carlotta Vitali

“Promuovere e diffondere Cultura è segno di civiltà e garanzia di pace”, così recitano le parole nel frontespizio della pubblicazione redatta dal comitato Caput Gauri, anno 2017.Il Premio Letterario Caput Gauri, giunto alla sua XXXIII edizione, si conferma, per le finalità culturali ed educative in esso contenute, come evento letterario prestigioso ed apprezzato da un vasto pubblico, capace di promuovere e valorizzare la poesia attraverso l’analisi dei temi fondamentali della vita dell’uomo, tratteggiati dalle penne di poeti giovani e giovanissimi, tra cui anche la nostra Carlotta Vitali, studentessa del Liceo Carducci, classe 2° C che, insieme alla sua insegnante Prof.ssa Ferretti, ha ritirato il 2° premio per la Sezione Studenti, Scuole Secondarie di II° grado, il giorno 14 ottobre 2017 nello splendido scenario della Sala delle Stilate, presso l’Abbazia di Pomposa in provincia di Ferrara.“Cento vite meno una”, questo è il titolo della lirica scritta dalla giovane poetessa, intervistata per il Carduccino da Luca Rimessi e Alessandro Gamberoni:“L’idea è nata da un suggerimento della mia prof.ssa di Italiano, Patrizia Ferretti, in seguito alla pubblicazione e alla lettura del bando in classe. In realtà la poesia, inedita, è stata da me abbozzata in occasione di un evento drammatico accaduto ad un bambino figlio di migranti siriani”.R.” Sono molto felice di essere arrivata seconda, anche se mi rammarica un po’ non avere ottenuto il primo posto: credevo molto in quella poesia”.”Parla di un bambino, Aylan Kurdi, un bambino siriano di tre anni divenuto simbolo della migrazione del popolo siriano, morto per annegamento durante la traversata. La foto di Aylan, ritrovato esanime sulle spiagge della Turchia, ha fatto il giro del mondo scatenando la reazione dei mass media.”Ho provato molta empatia nei confronti della sua famiglia ed immensa tristezza nel riflettere sul suo triste destino”.“Per me la poesia è esprimere me stessa in ogni mia sfaccettatura”. “Se devo essere sincera io scrivo in primis per me stessa e solo dopo penso alle sensazioni che riesco a trasmettere agli altri”.Carlotta Vitali continua la sua produzione poetica e, a breve, uscirà con nuove liriche.