Paolo Simoncelli scommette su Tatsuki Suzuki

La «Sic 58 Squadra Corse» ha esordito nella categoria Moto3 del Motomondiale 2016-2017 con i piloti Tony Arbolino e Tatsuki Suzuki. Nata nel 2013 da Paolo Simoncelli come squadra piloti esordienti, è dedicata al figlio Marco, campione del mondo classe 250 nel 2008. «Sic 58 Squadra Corse» è presente anche in altre categorie: nel Junior World Championship Moto3 (Cev) con il riminese Mattia Casadei e il campano Yari Montella e nel Civ (Campionato Italiano Velocità) con il quattordicenne Devis Bergamini di Gabicce Mare e il pescarese tredicenne Matteo Patacca.Abbiamo incontrato, insieme a Paolo Simoncelli, Tatsuki Suzuki, classe 1997, giapponese, alla sua terza stagione in Moto3.“ Il team sta funzionando bene. Siamo partiti un po’ da lontano, ma ce l’abbiamo fatta. Siamo arrivati al Mondiale in cinque anni. Sono contento. Per tutta la squadra e per i sei piloti che sono con noi, nei campionati italiano e spagnolo e nel Mondiale. I risultati sono migliori di quello che ci aspettassimo. Siamo sempre nei primi 15.”“ Suzuki è un ragazzo a dir poco eccezionale, ormai è uno di famiglia. Ha lasciato il Giappone per correre. Adesso vive a Riccione sopra la Fondazione Simoncelli. Tony Arbolino viene da Milano. Ha 16 anni e ormai è diventato il cocco dell’intero paddock. Anche lui è un bimbo d’oro. E’ con noi da quando aveva 12 anni, è lui che ci ha scelti e non viceversa. Va forte, anche se sta passando un momento di crisi psicologica, sta faticando a prendere il ritmo”“Benissimo. Per me è un sogno. Quando sono sulla mia Honda sento che posso spaccare il mondo. All’inizio pensavo di essere invincibile, poi sono caduto due volte in gara. Paolo si è inc…….moltissimo ed allora ho capito che dovevo cambiare la mentalità.”“ Faccio motocross, palestra, piscina e corsa. Vado a letto presto alla sera e non faccio stravizi.”“ A quattro anni con una mini moto che mi aveva regalato mio padre. La mia prima corsa è stata sul porto della mia città in Giappone, non c’erano protezioni ed io sono volato in acqua con la moto e tutto. Poi mio padre mi ha comprato una seconda mini moto, non sono più andato a correre sul porto (ride). E da lì non ho mai smesso.”“Bene.”Lo interrompe Paolo:“Il compagno di squadra è il tuo peggior nemico, vuoi sempre stargli davanti. E’ normale sia così.”“ Assolutamente a niente. Se pensi troppo hai già finito la gara.”“A Marco Simoncelli, era aggressivo, determinato e con un cuore grande.”