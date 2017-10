Undici appuntamenti da non mancare al Festival di Internazionale 2017

Se non siete tra i ferraresi convinti che Internazionale a Ferrara sia un raduno dei nostalgici della vecchia Internazionale Comunista (sì, esistono davvero), o tra quelli che bollano l'evento come "il-classico-raduno-di-radical-chic-di-sinistra", il festival come al solito offre sempre tanti eventi interessanti per approfondire alcuni dei temi del presente. Ne abbiamo dieci essenziali (più uno da consigliarvi.

__Venerdì 29 settembre_



* Ore 14.30 - Teatro Comunale

Il tempo dell'impegno

Per creare uno spazio nuovo tra classi politiche screditate e nazionalismi xenofobi

Intervengono: Yanis Varoufakis, Lorenzo Marsili, Michael Braun, Eric Joszef, Stephanie Kirchgaessner

[Ingresso con tagliando]



* Ore 16 - Imbarcadero 1 del Castello

The yellow cabs blues

Audio-documentario, Regno Unito, 2015, 26'

Quando si arriva a New York è impossibile resistere alla tentazione di prendere uno dei famosi taxi gialli, resi celebri dal film di Martin Scorsese. Ma come è cambiato il lavoro dei tassisti con l'arrivo degli immigrati? Viaggio alla scoperta del mondo che si nasconde dietro a una licenza.



* Ore 18 – Cinema Apollo

Vietato offendersi

Satira politica e libertà d'espressione

Intervengono: Ismail Dogan, Ramses Morales Izquierdo, Tom Tomorrow

Introduce e modera: Thierry Vissol

[ingresso con tagliando]



* Ore 22 – Piazza Municipale

Radio Terra!

Dj set e global sound system

a cura di: Vasco Brondi (Le Luci della Centrale Elettrica), Andrea Mangia (Populous), Enrico Molteni (Tre Allegri Ragazzi Morti)

Tre etnomusicologi alla scoperta delle contaminazioni perdute





__Sabato 30 settembre__



*Ore 11.30 – Cinema Apollo

Lettere dalla vagina

Corso accelerato per rompere i tabù sulla sessualità femminile

Intervengono: Mona Chalabi, Mae Ryan, Liv Stromquist

Introduce e modera: Pietro Del Soldà (Radio 3)



* Ore 14 – Sala dei Comuni

Il doppio peso dei vaccini

Il mercato della salute tra cartelli e speculazioni

Intervengono: Luca Arnaudo, William Lazonick, Rohit Malapani

Introduce e modera: Ilaria Sotis (Radio 1)



* Ore 18.30 - Palazzo Roverella

A chi vuoi più bene?

La sfida impossibile tra madri e padri

Intervengono: Claudia De Lillo e Claudio Rossi Marcelli



* Ore 21 – Teatro Comunale

E' ancora un sogno

La lunga marcia per i diritti civili non si è conclusa

Intervengono: Angela Davis, John Lewis, Andrew Aydin, Nate Powell

Introduce e modera: Ida Dominijanni

[ingresso con tagliando]





__Domenica 1 ottobre__



* Ore 10.30 – Sala Estense

Viva la carta!

E se il futuro dei giornali non fosse solo online?

Intervengono: Iris Chyi e Giovanni De Mauro



* Ore 12 – Circolo Arci Bolognesi

La valle dei mostri

Come la cultura della Silicon Valley si stra trasformando in un laboratorio di idee reazionarie

Intervengono: Evgeny Morozov e Alessandro Somma



* Ore 14.00 – Sala Estense

Odio tutti

Chi sono e cosa pensano quelli che usano la rete per insultare e mettersi in mostra

Intervengono: Chiara Lalli e Kyrre Lien

Introduce e modera: Claudio Rossi Marcelli

[ingresso con tagliando]