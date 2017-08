Riscoprire Ferrara con lo smartphone

Scattiamo ogni giorno tantissime fotografie, ma quante di queste ci restano davvero in mente? Immortalare significa catturare istanti, “congelare” dettagli di rilievo, incorniciare ciò che sappiamo potrebbe svanire o non ripetersi più. Proprio in quest’ottica nasce Contagio, una nuova maratona fotografica promossa e organizzata dall’Per capire in che cosa consiste l’evento abbiamo chiesto alcune informazioni a, organizzatrice della manifestazione. “Contagio, in senso stretto, indica una diffusione di massa, un grande flusso di persone che vorremmo contagiasse letteralmente la città, ma in senso lato ci riferiamo alla specificità e alla bellezza - contagiosa, appunto - di moltissimi dettagli artistici e architettonici di Ferrara troppo spesso trascurati, benché sotto gli occhi di tutti.”. Non solo una maratona fotografica canonica quindi, ma vera occasione per riscoprire la nostra città con occhi diversi. Perchè anche i mezzi con cui si gareggia lo saranno.Si gioca in coppia e solo con lo smartphone, bandite quindi le reflex e dispositivi “tradizionali” perchè, continua Giulia “Non disdegnamo certamente il passato, ma è obiettivo della nostra Associazione utilizzare sempre nuove tecnologie per la promozione turistica e culturale del territorio”. Ogni coppia avrà a disposizione 6 ore di tempo per fotografare 40 obiettivi sparsi per la città utilizzando solo il cellulare e inviando gli scatti in tempo reale alla giuria, e per orientarsi potrà anche fare riferimento al Metrominuto e alla Mappa di Ferrara forniti nel kit di gara. Completeranno la dotazione prevista per ciascuna squadra un buono ristoro da “Schiaccia - Ferrara” e un braccialetto identificativo per accedere gratuitamente ai musei coinvolti nella maratona. Le migliori performance fotografiche verranno selezionate da una giuria che assegnerà diversi premi tra cui un voucher da 100€ per un volo aereo.Non sarà una semplice maratona fotografica, ma assumerà quasi le sembianze di una caccia al tesoro, perchè “lo scopo è di far divertire i partecipanti accompagnandoli in un percorso non canonico di scoperta della città”.