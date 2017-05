Weekend: istruzioni per l'uso 19 - 20 - 21 maggio

_VENERDI 19:



Circolo Arci Black Star [https://www.facebook.com/events/732213986955983]

Dove: Via Ravenna 104, Ferrara

Quando: ore 21.00

Cosa: Road To Funk e In The Mood Swings al Black Star a Ferrara!





Museo Civico Di Storia Naturale:

Pesci? No, Grazie, Siamo Mammiferi!

Dove: Via De Pisis 24, Ferrara

Quando: ore 8.00

Cosa: La mostra è dedicata al Prof. Luigi Cagnolaro, “padre” della moderna cetologia italiana scomparso nel 2014: Luigi Cagnolaro fu per 50 anni conservatore per la zoologia e poi direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Il percorso della mostra si svilupperà attraverso molteplici reperti e modelli adeguatamente supportati da testi, immagini, suoni e filmati che permetteranno di conoscere in modo approfondito l’evoluzione, l’anatomia e il comportamento di questi meravigliosi Mammiferi.

Fra i tanti reperti spettacolari saranno in mostra gli scheletri completi di delfino tursiope (Tursiops truncatus) e di grampo (Grampus griseus) completamente riassemblati, il cranio di franciscana (Pontoporia blainvillei) e il modello a grandezza naturale di questo raro “delfino di fiume” che vive nelle acque costiere e negli estuari del Sud America orientale, e numerose altre parti scheletriche ed anatomiche.

Un grande cranio di capodoglio troneggerà al centro della sala e un modello di antenato dei Cetacei consentirà di toccare con mano il grandioso processo evolutivo che ha portato alle forme attuali.

Sullo sfondo della sala scorreranno filmati sui momenti più importanti della vita di questi Mammiferi.

Una parte della mostra sarà dedicata ai gravi rischi che i Cetacei corrono a causa della pesca indiscriminata e al fenomeno ancora oggi poco conosciuto degli spiaggiamenti, sempre più frequenti anche sulle nostre coste dell’Adriatico.





_SABATO 20:



Ferrara Off Teatro [https://www.facebook.com/events/1043548115790009]

Dove: Viale Alfonso I D'Este 13, Ferrara

Quando: ore 21.00

Cosa: Alfio Antico voce e tamburi

Mattia Antico chitarra

Alfio Antico è il mastro Geppetto della world music. I suoi burattini sono i tamburi. Li forgia in forme differenti, con pelli diverse, li ricama, li “alliscia” e – rarissimo caso al mondo – riesce a dare loro una voce, un cuore e un’anima. Il tamburo nelle mani del “grande lentinese” non è soltanto o semplicemente uno strumento. Prende vita. Il suo ultimo album, uscito nel 2016, è stato presentato da “Il sole 24 ore” «il più importante disco dell’anno».

Antico ha collaborato con Fabrizio De André, Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Vinicio Capossela, Renzo Arbore, Roy Pacy, Vincenzo Spampinato, Gianni Pierilli, Peppe Barra, Piero Ricci e la Nuova Compagnia di Canto Popolare – solo per citarne alcuni. In questo inedito concerto suona con il figlio, il chitarrista Mattia Antico.

Ingresso

8 € soci Ferrara Off 2017

10 € non soci (inclusa tessera associativa)

5 € under20

.



MiXXer festival [https://www.facebook.com/events/206759789838741]

Dove: location varie

Quando: da 18 maggio 2017 · ore 17.00 a 20 maggio 2017 · ore 23.00

Cosa: Paesaggi sonori intorno al Castello

8 ore di musica in alcuni luoghi storici di Ferrara

Dalle 15 alle 23

Location |

Palazzina Marfisa D’este

Museo archeologico nazionale di Ferrara

Spazio Crema

Rotonda Antonio Foschini, Ferrara

Castello Estense Ferrara. Nell’ambito della La Notte Europea dei Musei in Italia

Musiche |

Aslan, Bartók, Bjork, Cage, Cohen, Conti, Converse, Debussy, Del Puerto, Drake, Falla, Garcia Lorca, Joplin, Gospel, Henze, Hindemith, Kodály, Landuzzi, Mc Ferrin, Melloni, Messiaen, Milhaud, Murail, Piazzolla, Poulenc, Prokofiev, Reich, Satie, Verdi, Takemitsu, Tunioli, Zappa e molti altri.

Interpreti |

Ensemble di musica contemporanea e solisti del Conservatorio Frescobaldi, Ensemble delle scuole: Boiardo, Bonati, De Pisis, solisti ospiti

* In occasione della mostra: L’arte per l’arte – Da Previati



_DOMENICA 21:



Maggio In Piazza Aperta

Dove: Piazza XXIV Maggio, Ferrara

Quando: dalle 16.30 alle 19.30

Cosa: Con l’arrivo della primavera e della bella stagione dal 15 al 31 maggio nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 16.30 alle 19.30, piazza XXIV Maggio, la piazza dell’Acquedotto monumentale, si animerà grazie all’iniziativa “Maggio in Piazza Aperta”, giochi, laboratori e proposte di animazione, per le famiglie del quartiere e i bambini di tutta la città.

L”iniziativa è realizzata grazie ai finanziamenti regionali del Piano Sociale di Zona, dall’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara in collaborazione con l’associazione Circi e la cooperativa Le Pagine, che ha molteplici finalità oltre che ludico-ricreative per bambini e famiglie, di valorizzazione e il protagonismo del volontariato di bambini e ragazzi. Le proposte di “Maggio in Piazza Aperta” sono gratuite.

Diverse saranno le opportunità per tutti. Uno Spazio gioco dedicato ai più piccoli, sarà gestito dalle educatrici del centro comunale Isola del Tesoro che trasferiranno all’aperto proposte artistiche e creative per i bambini da 1 a 6 anni ed uno spazio dedicato ai piccolissimi, che ancora non camminano e con i loro genitori potranno trovare un’area dedicata, tutelata e con proposte di gioco idonee all’età.