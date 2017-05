Weekend: istruzioni per l'uso 12 - 13 - 14 maggio

_VENERDI' 12.05.2017:Cinema Boldini | I misteri del giardino di Compton House [ https://www.facebook.com/events/1893699040909923 Dove: via Previati 18, FerraraQuando: ore 21.00Cosa: un grande classico del cinema britannico, Peter Greenaway. Faremo un viaggio a ritroso nel tempo immergendoci nelle ambientazioni del film di Greenaway e per farlo nel miglior modo possibile la proiezione sarà eccezionalmente in pellicola.I misteri del giardino di Compton House (The Draughtsman’s Contract), regia di Peter GreenawayOrigine: Gran BretagnaAnno: 1982Durata: 106′Ingresso 5 euro – 4 euro per i possessori del braccialetto di Interno Verde 2017.Circolo Culturale Arci Bolognesi | Last Friday * Saracenia Live + Balkan Beats [ https://www.facebook.com/events/410410235997081 Dove: piazzetta San Nicolò 6/A, FerraraQuando: ore 22.00Cosa: sul palco dalle 22.00 si susseguiranno due gruppi live: Saracenia e Balkan Beats per concludere questa stagione del circolo._SABATO 13.05.2017:Interno Verde [ www.ilturco.it/interno-verde-2017 Dove: Chiostro di San Paolo Piazzetta Alberto Schiatti FerraraQuando: da 13 maggio 2017 · ore 9.00 a 14 maggio 2017 · ore 23.55Cosa: er due giorni – sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 – renderà possibile visitare i più belli e suggestivi giardini privati del centro storico di Ferrara, isole segrete ricche di memoria e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città. Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico e storico-artistico: l’obiettivo infatti è promuovere una nuova comprensione del capoluogo estense e delle sue ricchezze, offrire sia ai ferraresi che ai turisti l’opportunità di scoprire ciò che si nasconde dietro i muri di cinta e le facciate dei palazzi.Habitat | Graffiti and street art project [ https://www.facebook.com/events/428037740902375 Dove: Ferrara BarcoQuando: da 13 maggio 2017 · ore 09.30a 18 maggio 2017 · ore 19.00Cosa: L’intervento avrà luogo tutti i giorni dal 13 al 18 Maggio dalle ore 9.30 alle ore 19.00. Interverranno in Via Maragno incrocio Via Bentivoglio (Quartiere Barco): Psiko, Alessio Bolognesi, Stefano Capozzi, Mendez, ESCK"HABITAT" è un progetto di graffiti e street art organizzato dal collettivo Vida Krei promosso in collaborazione con il Comune di Ferrara – Servizio Giovani e ACER (Azienda Casa Emilia Romagna). "HABITAT" rappresenta inoltra l'intervento conclusivo del progetto "FM street map", la mappa della street art a Ferrara, un progetto ideato dal Servizio Giovani, approvato e finanziato dalla regione Emilia-Romagna (DGR 1967/2015).FerraraOff | Calaveras cabaret - teatro [ https://www.facebook.com/events/787157041447671 Dove: Ferrara Off Teatro Viale Alfonso I D'Este, 13, FerraraQuando: ore 21.30Cosa: Gli allievi attori del primo anno del Laboratorio teatrale per adulti presentano un percorso che si insinua nelle paure più profonde dell'essere umano, osservandole con passione, ironia e grande vitalità."Un cabaret di volti e storie sulla fine insomma, ma senza esagerare", come scriveva la poetessa polacca Wislawa Szymborska.Palio di Ferrara | Antichi Giochi Delle Bandiere [ http://www.ferraraterraeacqua.it/it/ferrara/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sagre-feste/palio-di-ferrara Dove: Piazza MunicipaleQuando: ore 19.30Cosa: Gara degli sbandieratori delle contrade del Palio di Ferrara._DOMENICA 14.05.2017:Interno Verde [ www.ilturco.it/interno-verde-2017 Dove: Chiostro di San Paolo Piazzetta Alberto Schiatti FerraraQuando: da 13 maggio 2017 · ore 9.00 a 14 maggio 2017 · ore 23.55Cosa: Per due giorni – sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 – renderà possibile visitare i più belli e suggestivi giardini privati del centro storico di Ferrara, isole segrete ricche di memoria e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città. Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico e storico-artistico: l’obiettivo infatti è promuovere una nuova comprensione del capoluogo estense e delle sue ricchezze, offrire sia ai ferraresi che ai turisti l’opportunità di scoprire ciò che si nasconde dietro i muri di cinta e le facciate dei palazzi.Bar San Giorgio | Live Itchy Teeth (UK)Dove: Bar San Giorgio Piazza S. Giorgio, 14, FerraraQuando: ore 19.00Cosa: Sfrenato indie-pop, pop-rock e rock retrò con sprazzi di psichedelia e uno stile fresco e originale sono la formula magica che anima gli Itchy Teeth. Il gruppo composto da 4 effervescenti musicisti provenienti da Londra, si è distinto e fatto apprezzare tra le strade, i festival e i palchi di tantissime città europee.Gli Itchy Teeth tornano in Italia per confermare il loro talento e la loro personalità, ma anche la loro versatilità, che li ha visti affrontare situazioni di varia natura, dal busking a rassegne musicali internazionali. Nel loro curriculum un numero impressionante di concerti ma anche l’onore di aver diviso il palco con artisti come James Blunt e Billy Ocean.Vegan Festival [ https://www.facebook.com/events/413464528990351 Dove: Piazza Castello, FerraraQuando: da 13 maggio 2017 · ore 10.00 a 14 maggio 2017 · ore 23.00Cosa: “Feshion Eventi”, in collaborazione con la “Confesercenti” e con l’associazione “Animal Defenders” è felice di invitarvi alla seconda edizione del “Vegan Festival”, che si terrà sabato 13 e domenica 14 maggio sul listone in Piazza Castello e Piazza Savonarola a Ferrara!“Un festival vegano aperto a tutti, per conoscere e avvicinarsi ad un’alimentazione e ad uno stile di vita etici nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale, per chi ha già abbracciato questo stile di vita, o per chi ancora non avesse scoperto il mondo vegano ma vuole saperne di più.Per tutto il weekend potrete gustare ottime specialità vegane (dalla colazione alla cena) preparate dai ristoranti dell’apposita area “Vegan Food”, potrete visitare l’area espositiva, dove troverete bijoux realizzati in materiale riciclato, prodotti di ‘agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici e tanto altro.Ci sarà inoltre una struttura dedicata a workshop, conferenze, seminari e cooking show, cui tutti potranno partecipare (previa prenotazione).L’evento è totalmente gratuito e non vi sarà alcun costo di ingresso o di partecipazione a seminari, workshop e show cooking.