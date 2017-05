Weekend: istruzioni per l'uso 5 - 6 - 7 maggio

_venerdi 5 maggio

Tonali tour Italia ( https://www.facebook.com/events/409175489457016/?ti=icl Dove: teatro comunale di FerraraQuando: ore 20.30Cosa: TONALI è un progetto culturale, un concerto di musica da camera, un mini festival. Il tutto gestito da un gruppo di ragazzi giovani. Venerdì saranno in concerto al teatro Comunale di Ferrara.Circolo arci bolognesi ( https://www.facebook.com/CircoloArciBolognesi/ Dove: piazzetta San Nicolò 6/a ferraraQuando: ore 22.00Cosa: come di consueto sul palco del circolo Bolognesi si susseguiranno 3 concerti: big Kahuna live+beat room+ Paogo Amesci dj set.Teatro ferrara off ( https://www.facebook.com/events/204291416723325/?ti=icl Dove: viale Alfonso I d'Este 13Quando: ore 21.00Cosa: Paolo Nani in "La lettera". Piece teatrale che in questi giorni compie esattamente 25 anni. Nel 2017 LA LETTERA compie 25 anni e approda a Ferrara Off con le repliche numero 1.261 e 1.262. Dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, l’hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia, oltre 1200 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista.Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la stessa trama da interpretare ma ogni volta da una persona diversa.Il tema de LA LETTERA è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau “Esercizi di Stile”, scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte volte in altrettanti stili letterari.Diari di viaggio a palazzo della Racchetta. ( http://www.autoridiaridiviaggio.it/ Dove: via GobettiQuando: dalle 9 alle 19Cosa: 5° edizione del ‘Diari di Viaggio Ferrara Festival 2017’, evento internazionale sull’arte del racconto di viaggio attraverso il disegno e la fotografia: il Palazzo della Racchetta, il Palazzo Crema e la Galleria del Carbone ospiteranno decine di artisti provenienti da tutto il mondo, tra i quali saranno presenti Stefano Faravelli, Lorenzo Dotti, Kjell Ekström, Maurizio Faraboni e tantissimi altri.Nella giornata del 6 Maggio verranno proposti al pubblico uno sketchcrawl di disegno ed una maratona fotografica per le strade della città di Ferrara.Festa delle Famiglie – IFED – International Family Equality DayDove: piazza XXIV Maggio ferraraQuando: ore 15.00Cosa: Evento promosso da Nelfa (Network of European LBTIQ* Families Associations) di cui Famiglie Arcobaleno, la principale associazione italiana di genitori omosessuali, fa parte. In contemporanea con almeno 36 nazione e 74 città di tutto il mondo, le associazioni che rappresentano le famiglie LGBTIQ in tutto il mondo si uniranno ad altre realtà associative e sociali per dare visibilità alla lotta per l’uguaglianza e il riconoscimento di una realtà familiare che sta crescendo a livello globale. In ogni paese declina questa giornata secondo le proprie peculiarità sociali e giuridiche, per potere avanti la battaglia comune per la piena uguaglianza.