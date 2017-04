Weekend: istruzioni per l'uso 28-29-30 aprile

D’ora in poi tutti i venerdì mattina pubblicheremo un post con alcuni consigli su cosa fare a Ferrara e dintorni durante il weekend. Si tratta di consigli, spunti, idee che vogliamo dare ai nostri lettori, non forniamo una guida completa ai tantissimi eventi che sono sempre presenti in città ma ci limitiamo a segnalare qualcosa che secondo noi può rendere il vostro fine settimana più divertente.



Interno Verde Notte | Videomappingdove: Piazza del Municipio, Ferraraquando: ore 20.30cosa: Il Palazzo Ducale di Ferrara venerdì 28 e sabato 29 aprile sarà protagonista di un evento eccezionale, che trasformerà una facciata dell’edificio storico in uno sgargiante caleidoscopio di forme, luci ecolori. Si chiama “Interno Verde Notte” il videomapping organizzato nelle due serate da Coop Alleanza 3.0 e l’associazione Ilturco : un’occasione imperdibile per riscoprire, al buio, la bellezza dell’architettura e per lasciarsi trasportare dalla suggestione delle immagini proiettate sugli antichi mattoni in cotto.Circolo Culturale Arci Bolognesi [ https://www.facebook.com/events/297810577316102/ dove: piazzetta San Nicolò 6/A, Ferraraquando: ore 22.00cosa: sul palco dalle 22.00 si susseguiranno tre gruppi live: Gorn, Dead Horses e Flyin’ Zebra.A seguire djset tutto femminile a cura di Three Girls RhumbaSinatra Concert Hall [ https://www.facebook.com/events/142703219593498/ dove: via Canalazzi 23, Ferraraquando: ore 23.00cosa:All Star Festival. 14 Djsets per 7 ore di musica no stop su 4 dance floor.Circolo Arci Black Star [ https://www.facebook.com/arciblackstar/?fref=ts dove: viaRavenna 104, Ferraraquando: ore 22.00cosa: sul palco del Black Star arrivano i No Yeah con un sacco di musica nuova per farvi finalmente sudare: la prova costume si avvicina, bruciamo insieme calorie a ritmo di wave/punk/garage/indierock!Circolo Culturale Arci Contrarock [ https://www.facebook.com/events/1664066657233155/ dove: via Massafiscaglia 19, Ferraraquando: ore 21.30cosa: La festa anni '80 che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, torna per una serata da non perdere in quel di Contrarock! Preppie, yuppie, paninari, bauscia, parvenù, ascelle tonanti, punk, militanti severi, passere pelose, pantaloni a vita alta, chiome cotonate, cremini e pariolini, moto da cross, bmx, soldini del mulino bianco, billy, billy idol, milan di sacchi, bimbumbam, duranduran, spandau, gorbaciov o reagan... c'è posto per tutti e tutti gli stili sono ben accetti!Si balla fino al mattino per aspettare il primo maggio insieme, con il dj set di BLISTER SISTERS!