Weekend: istruzioni per l'uso

Inauguriamo oggi una nuova rubrica settimanale a cura della redazione di occhiaperti.net D’ora in poi tutti i venerdì mattina pubblicheremo un post con alcuni consigli su cosa fare a Ferrara e dintorni durante il weekend. Si tratta di consigli, spunti, idee che vogliamo dare ai nostri lettori, non forniamo una guida completa ai tantissimi eventi che sono sempre presenti in città ma ci limitiamo a segnalare qualcosa che secondo noi può rendere il vostro fine settimana più divertente.MA ORA ECCO LA NOSTRA SELEZIONE:Circolo Culturale Arci Contrarock [ http://www.contrarock.net dove: Via Massafiscaglia 19, Contrapò, Ferraraquando: ore 21.30cosa: quarta serata del CONTRAROCK EXPERIENCE una rassegna musicale che propone una selezione delle migliori band attive sul territorio ferrarese. Questa sera suoneranno NiNa, DoRobot e Le Pietre In Tasca.Circolo Arci Bolognesi [https://www.facebook.com/CircoloArciBolognesi/?fref=ts]dove: piazzetta San Nicolò 6/A, Ferraraquando: ore 22.00cosa: sul palco dalle 22.00 si susseguiranno tre gruppi live: Modotti, Sula Ventrebianco e UGO. A seguire djset a cura di DasFuff!Sala Estense [ https://www.facebook.com/events/1845716665668751/ dove: piazza Municipale, Ferraraquando: ore 20.30cosa: NYHCC / Guest: Live Music. Concerto Blues/Rock live di band nate a Ferrara e nelle zone limitrofe. Saliranno sul palco le band: Cut Yena, New York High Class Club e per concludere una jam session con i componenti delle due band.Raimbow Club [ https://www.facebook.com/events/730908067087480/ dove: via Bèla Bartòk 26, Ferraraquando: ore 21.30cosa: dalle 19.00 la serata si aprirà con l’aperitivo per poi proseguire con il concerto della band Rock Train in Slaves dalle ore 21.30Giochi Senza Frontiere [ http://www.arciferrara.org/notizie/402/giochi-senza-frontiere-i-edizione.html dove: Parco Urbano Bassani, Ferrara.quando: ore 9.30cosa: in occasione della 38 edizione di Vulandra Arci Emilia Romagna e Arci Ferrara, in collaborazione con UISP Ferrara e Cooperativa sociale Camelot – Officine Cooperative e il Gruppo Aquilonisti Vulandra, invitano la cittadinanza e le diverse realtà presenti nel territorio ferrarese a partecipare e assistere alla prima edizione di “ Giochi Senza Frontiere” che si svolgerà domenica 23 Aprile 2017, dalle 9.30 alle 13.30 al Parco Urbano “G. Bassani”. Lo scopo della manifestazione è considerare i cittadini come appartenenti a una comunità più vasta, universale, pur conservando le proprie peculiarità.Ogni squadra una casacca, ogni squadra una nazione, tutte congiunte in una mattinata di svago e divertimento. La speranza è che la nostra idea di Città si ampli, che si includano tutte le realtà del territorio, perché è fondamentale comprendere che una civiltà eterogenea è una civiltà sana.Algorithmic di Andrea Amaduccidove: Porta degli Angeli via Rampari di Belfiore 1, Ferraraquando: ore 16.00cosa: Algorithmic” è un progetto espositivo/performativo/installativo del performer e artista visivo Andrea Amaducci che nel corso di queste settimane propone svariati eventi. Domenica ci sarà alle ore 18.00 l’inaugurazione dell’esposizione di Penzo+Fiore.