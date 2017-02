E se i luoghi comuni nascondessero l’insolito?

Durante il Festival sarà inoltre possibile conoscere gli artisti per farsi raccontare la loro ricerca fotografica. Cosa c’è di meglio di una chiacchierata informale davanti ad un buon vino per conoscere i migliori fotografi dell’attuale panorama italiano?

In tutte le città ci sono luoghi che finiscono per essere dimenticati. Se ne chiude il portone e ne perde la chiave. A volte capita perché il proprietario non può più prendersene cura, altre volte perché si guarda altrove.Le generazioni successive si trovano, così, prive di consapevolezza di ciò che la propria città potrebbe offrirgli. Le idee, gli incontri e i progetti che potrebbero sorgere all’interno di quei luoghi, rimangono in potenza, nell’attesa che qualcuno ritrovi la chiave perduta.A Ferrara l’associazione Riaperture intende darepermetterà di osservare, scrutare e descrivere spazi che da tempo non sono accessibili ai cittadini. Si tratta diche sposterà i riflettori, come il castello, il listone e il palazzo dei diamanti,da sempre lì accanto, ma inosservati.Quei luoghi avranno un nome solo una volta tornati alla memoria. Probabilmente li conoscete già, ma finché non li vedrete con i vostri occhi -e obiettivi- non ve ne ricorderete. Dare nuovo contenuto ad uno spazio, significa riempirlo nuovamente: è l’affascinante sfida dell’Associazione Riaperture. Una fotografia che “”.Gli scatti di alcuni tra i migliori fotografi d’Italia saranno esposti nei nuovi angoli di Ferrara. Si tratta delle istantanee malinconiche didello sguardo geniale didegli incomparabili racconti visivi di. Non solo. Saranno esposti anche gli scatti di, che ci faranno riflettere sul rapporto che abbiamo con l’urbano e la naturaMeravigliose le immagini raccolte dae dello straordinarioLast but not least“che è uno tosto”, la giovane fotografa emergentecon un lavoro comune sulle grandi architetture del divertimento ora in stato di abbandonoCon Riaperture Photofestival la nuova luce di Ferrara verrà inoltre catturata dagli obiettivi dei partecipanti al concorso organizzato per l’occasione.La giuria, composta da fotografi professionisti, sarà presieduta da Mustafà Sabbagh. Chi ne volesse sapere di più, può cliccare qui. Nuovi luoghi o vecchi luoghi rivisitati, nuove luci o nuovi sguardi… Riaperture propone un progetto ambizioso e sfidante. Dove Ferrara non è autoreferenziale, perché tutto ciò che c’è di classicamente Ferrarese viene temporaneamente accantonato.“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”Marcel ProustIl programma del festival: http://riaperture.com/festival/programma/