L’Assessorato a Cultura, Turismo e Giovani del Comune di Ferrara, grazie ai fondi previsti dalla L.328/2000 (piani per il benessere sociale e sanitario), ha promosso il bando “I musei per i giovani” aperto alle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Ferrara. Si tratta di un concorso di giovani idee per sostenere e favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione e innovazione del sistema museale ferrarese.Il concorso mette a disposizione 2 premi di 2.000 euro ciascuno come contributo da trasferire alle scuole per acquisto libri o per attività didattiche di diverso genere.Le classi, quindi, potranno partecipare proponendo progetti di rinnovamento riferibili a iniziative culturali, artistiche e didattiche o grafica promozionale (siti web, segnaletica, materiale cartaceo). I siti museali individuati sono: Casa Ariosto (Via Ariosto), Civico Lapidario (Via Camposabbionario), Palazzina della Marfisa (Corso Giovecca), Museo di Storia Naturale (Via De Pisis), Palazzo Bonacossi (Via Cisterna del Follo).Il bando e il formulario progettuale sono consultabili e scaricabili anche nei siti: www.informagiovani.fe.it Il termine per la presentazione dei progetti è fissato pere verranno appositamente valutati da una commissione ad hoc costituita da rappresentanti del Settore Cultura e del Servizio Giovani.Per avere informazioni specifiche e chiarimenti sulle modalità di partecipazione e sulle caratteristiche del bando e del formulario ci si può rivolgere a:Osservatorio Adolescenti – Servizio GiovaniVia Boccaleone 19 – FerraraTel. 0532 419903 e-mail: s.tassinari@comune.fe.it Per avere informazioni di tipo tecnico, ci si può rivolgere aElisabetta CapannaVia Cisterna del Follo 5 – FerraraTel. 0532 232924e-mail: e.capanna@comune.fe.it