Il bonus cultura per diciottenni spiegato bene

Facciamo subito una premessa: se non sei nato nel ’98 e hai più di 18 anni, ci dispiace, ma non puoi usare questo bonus. E se compi gli anni nel 2017 questo no, non è il tuo giro (ma in infondo all’articolo c’è qualcosa che devi sapere). Sei invece unBene, questo articolo ti sarà utile.Il bonus cultura è un’iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a promuovere la cultura in senso lato,che permette di ottenerema occhio, ci sono delle restrizioni che dopo vedremo. l’incentivo è esteso anche ai 18enni stranieri residenti in Italia e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.Se hai tutte i requisiti che abbiamo detto sopra allora segnati queste indicazioni fondamentali:

_ il sito/app al quale devi fare riferimento si chiama 18app

_ hai tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarti al sito e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il tuo Bonus Cultura

è l’applicazione web che ti permettere spendere e scaricare i buoni a te riservati, ma per accedervi devi avere una(Sistema Pubblico di Identità Digitale) che ti permetterà di accedere a tutti i servizi online anche della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale, ovvero username e password. Per richiederla rivolgiti a uno dei 4 Identity Provider, cioèHai già le tue credenziali? Ottimo, ora vediamo come usare il bonus.Il bonus cultura di 500€ ti viene concesso sotto forma di cTroverai i tuoi buoni spesa nell’area riservata del sito 18app, e da qui potrai di volta in volta puoi gestire il saldo e le prenotazioni. Il sito genera buoni spesa elettronici con codice identificativo, associati a un acquisto di uno dei servizi messi a disposizione. La scelta delle attività culturali a cui parteciparema vincolata alle offerte presenti sull’app/sito. elenco dei luoghi convenzionati e non sarà possibile spendere i 500€ per scaricare film o musica, né acquistare riviste, computer o altri dispositivi elettronici. Perchè? perché lo scopo del Governo è quello di incentivare le attività dal vivo come ad esempio le rappresentazioni teatrali e i concerti.Il sito del Ministero dice che non hai limiti di spesa per l’acquisto, ma puoi comprare solo un’unità di ciascun bene e che gli importi dei buoni verranno scalati dal tuo “portafoglio” esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente. In qualunque momento puoi decidere di annullare un buono non ancora validato e crearne un altro,perchè seguono un processo di validazione differente dal resto dei luoghi convenzionati.Una volta che hai deciso cosa e dove vuoi spendere il tuo bonus, puoi scegliere due strade:Se usi il tuo fondoe che vuoi spendere per l’acquisto. Ricordati sempre che il sito di vendita deve essere convenzionatoSe invece vai in une presentalo alla cassa oppure mostra i dati identificativi del buono, dal tuo, corredati di codice alfanumerico di 8 cifre, QR code e barcode. Così facendo permetterai all’esercente di validare il tuo buono attraverso l’inserimento su 18app, così da completare l’acquisto.Il Presidente del Consiglio ha annunciato che l’incentivoe questo vuol dire che i 500€ da spendere in cultura saranno concessi anche alla prossima tornata di diciottenni. Sentiti un pioniere. E buona cultura.