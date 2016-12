Cosa vedere nel venerdì di Internazionale 2016 a Ferrara

L'edizione 2016 di Internazionale a Ferrara inizia con un clima di fine estate ideale per godersi l'evento. La nostra redazione, come da tradizione, vi dà i cinque consigli di giornata, che come tali non hanno certo la pretesa di essere equilibrati, imparziali e soddisfacenti.

* Ore 12 – Teatro Nuovo

Tanto per cambiare

Scuola, lavoro, costituzione: le riforme di Renzi, una grande occasione o un grande buco nell’acqua?

Intervengono: Eric Jozsef (Libération), Tom Kington (The Times), Regina Krieger (Handelsblatt)

Introduce e modera: Gad Lerner

[ingresso con tagliando]



* Ore 16 – Sala Estense

Un amore corrisposto

Perché Londra attira gli italiani e perché gli inglesi amano l’Italia

Intervengono: Marco Mancassola e David Randall

Introduce e modera: Claudio Rossi Marcelli



* Ore 15 – Palazzo Roverella

Islam in 20 parole

Venti parole per capire l'islam ed andare oltre gli stereotipi della politica e dell'informazione

Intervengono: Lorenzo Declich e gli studenti del Liceo Ariosto di Ferrara



* Ore 17 – Cinema Apollo

La voce grossa

Cos’hanno in comune Donald Trump e i populisti europei

Intervengono: Jonathan Freedland (The Guardian), Natalie Nougayrède, David Rieff

Introduce e modera: Sarah Varetto (SkyTG 24)

[ingresso con tagliando]



* Ore 18 – Sala Estense

Street Art, se non puoi abbatterli trasformali

L'arte sui muri delle città

Intervengono: Agostino Iacurci, Alice Pasquini, Jessica Stewart

Introduce e modera: Annalisa Camilli