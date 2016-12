Undici appuntamenti da non mancare al Festival di Internazionale 2016

Se non siete tra i ferraresi convinti che Internazionale a Ferrara sia un raduno dei nostalgici della vecchia Internazionale Comunista (sì, esistono davvero), o tra quelli che bollano l'evento come "il-classico-raduno-di-radical-chic-di-sinistra", il festival come al solito offre sempre tanti eventi interessanti per approfondire alcuni dei temi del presente. La nostra redazione ne ha scelti dieci essenziali da consigliarvi.

__Venerdì 30 settembre_



* Ore 12 – Teatro Nuovo

Tanto per cambiare

Scuola, lavoro, costituzione: le riforme di Renzi, una grande occasione o un grande buco nell’acqua?

Intervengono: Eric Jozsef (Libération), Tom Kington (The Times), Regina Krieger (Handelsblatt)

Introduce e modera: Gad Lerner

[ingresso con tagliando]



* Ore 16 – Sala Estense

Un amore corrisposto

Perché Londra attira gli italiani e perché gli inglesi amano l’Italia

Intervengono: Marco Mancassola e David Randall

Introduce e modera: Claudio Rossi Marcelli



* Ore 17 – Cinema Apollo

La voce grossa

Cos’hanno in comune Donald Trump e i populisti europei

Intervengono: Jonathan Freedland (The Guardian), Natalie Nougayrède, David Rieff

Introduce e modera: Sarah Varetto (SkyTG 24)

[ingresso con tagliando]





__Sabato 1 ottobre__



*Ore 10.30 – Piazza Municipale

Tabula Rasa

L'Unione Europea così non va? Cancelliamo trattati, regolamenti e ripensiamola

Gli studenti del Liceo Roiti e del Liceo Ariosto di Ferrara intervistano: Eva Giovannini, Ewelina Jelenkowska-Lucà (Commissione Europea) e Moni Ovadia

Conduce: Federico Taddia (Radio 24)



* Ore 11.30 – Teatro Comunale

Fatti nostri

Privacy, diritti e libertà ai tempi dei big data.

Intervengono: Evgeny Morozov e Stefano Rodotà

Introduce e modera: Pierfrancesco Romano

[ingresso con tagliando]



* Ore 14.30 – Ridotto del Teatro Comunale

Il costo dell'ignoranza

Gli investimenti e i consumi culturali in Italia sono scarsi e la società e le imprese si impoveriscono

Intervengono: Antonella Agnoli, Domenico De Masi (La Sapienza), Giuliano Gallini (Cir Food), Massimo Russo (L'Espresso)

Introduce e modera: Frediano Finucci (La7)



* Ore 18 – Sala Estense

I giorni della merla

Piccole storie in luoghi e tempi diversi per raccontare tutto ciò che ci rende umani

Intervengono: Manuele Fior e Christian Raimo, con gli studenti del Liceo Dosso Dossi di Ferrara



* Ore 19.30 – Piazza Municipale

Savage Love

Parlare di sesso senza tabù

Intervengono: Dan Savage e Claudio Rossi Marcelli





__Domenica 2 ottobre__



* Ore 11.00 – Teatro Comunale

Decidono le donne

La candidatura di Hillary Clinton e la questione femminile in America

Intervengono: Ida Dominijanni, Katha Pollitt, Rebecca Traister

Introduce e modera: Alessio Marchionna

[ingresso con tagliando]



* Ore 14 – Teatro Nuovo

Città e beni comuni

Innovazione urbana tra collaborazione e cooperazione

Intervengono: Sheila Foster (Fordham University), Christian Iaione (Luiss), Massimo Lepore (TAMassociati), Joachim Meerkerk (Pakhuis de Zwijger)

Introduce e modera: Alessia Maccaferri (Nova24)

[ingresso con tagliando]



* Ore 16.30 – Teatro Comunale

Alla riscossa

I movimenti sociali in Europa e Stati Uniti

Intervengono: Edwy Plenel (Mediapart), Bhaskar Sunkara (Jacobin Magazine), Abi Wilkinson

Introducono e moderano: Giovanni De Mauro e Chiara Nielsen

[ingresso con tagliando]