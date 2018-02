Di sana e robusta costituzione

Unsupported source file format!

I giovani rappresentano la risorsa più importante per il futuro di una società: fare in modo che possano fare scelte di salute con consapevolezza e responsabilità per riuscire a diventare “adulti sani” è un dovere di tutti coloro che sono impegnati nellaprogrammazione di servizi e progetti a loro dedicati.Proprio per questo l’Azienda USL di Ferrara mantiene alta l’attenzione sulle problematiche dell’adolescenza, sia in termini di prevenzione che di promozione di sanistili di vita per la tutela della salute delle nuove generazioni.Pertanto è condizione ormai imprescindbile la collaborazione tra Azienda USL di Ferrara e Osservatorio Giovani del Comune di Ferrara, per svolgere ricerche e indagini sul mondo adolescenziale della nostra provincia al fine di ottenere lenecessarie conoscenze per meglio modulare gli interventi di promozione della salute, ma anche per il coinvolgimento di diversi livelli di competenze: enti locali, famiglie,servizi sociali, autorità scolastiche, associazionismo culturale, sportivo e giovanile.Per scaricare la pubblicazione clicca qui