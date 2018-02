Unsupported source file format!

L’indagine “Io, adolescente, e….” relativamente al rapporto con amici, genitori, società e territorio di appartenenza dei ragazzi provincia di Ferrara, è nata dall’idea consolidata che ci troviamo di fronte a una generazione che non la pensa in modo diverso ma pensa in modo strutturalmente diverso.Nell’ultimo rapporto Eurispes, gli adolescenti italiani sono stati definiti senza fretta di crescere (dipendenti dalla famiglia in una sorta di adolescenza prolungata), dalla felice insicurezza (con uno stile di vita incentrato sulla sperimentazione), eticamente neutri (sembrano avere poca voglia di vivere mettendo tutte le cose sullo stesso piano), dalla presenza leggera (si omologano a un modello di fedeltà passiva senza contestazione ideologica).Con questo lavoro, il tentativo è stato quello di capire da un campione di genitori che tipo di percezione hanno della giovane generazione, da un campione di adolescenti che stile di vita hanno e da un gruppo di ragazzi più grandi in che prospettiva di vita ritengono di inserirsi.Per scaricare la pubblicazione clicca sul seguente link: