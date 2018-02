ALTRA DOCUMENTAZIONE

Unsupported source file format!

Ilha adottato da anni un sistema validato di controllo di gestione che consente di valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi costitutivi dell’amministrazione, in ordine a obiettivi di trasparenza e qualità dei servizi resi ai cittadini.Inteso in senso “tradizionale” ilenfatizza i risultati di natura economico-finanziaria e tiene solo parzialmente in considerazione due problemi emergenti nella gestione d’impresa: misurare e gestire le determinanti alla base del vantaggio competitivo e monitorare sistematicamente l’ambiente esterno. Il controllo cui fa riferimento la struttura comunale, per verificare i risultati dei settori e dei servizi, è un controllo anche di tipo “strategico” che evolve rispetto al modello “tradizionale” per interpretare e gestire a proprio vantaggio i cambiamenti socio-ambientali, prefigurare possibili scenari di programmazione, indirizzare le attività dell’organizzazione in modo coerente rispetto alla strategia intenzionale.Ilha pienamente aderito agli obiettivi di questo sistema, intendendolo come un sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzabile per supportare le attività di pianificazione e valutazione. Si tratta, più precisamente, della contabilità sociale della popolazione giovanile, ovvero l’insieme delle attività di pianificazione e controllo finalizzate a predefinire prima e monitorare poi gli interventi attivati dalle unità operative.