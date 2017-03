Arte e Letteratura

Stefano Scherini, dal Teatro al Festival di Internazionale

Il regista fa il punto sul mondo dello spettacolo

Foto di Federica Gasparretti

“Non ho altro da aggiungere”, così s’intitola il reading scenico di Valentina Carnelutti e Lorenzo Declich, che ha l’intento di commemorare il naufragio di Lampedusa e raccontare una storia importante, quella di Razan, donna siriana e madre di due figli, fuggita dal suo paese per raggiungere l’Egitto.



La regia è sapientemente affidata a Stefano Scherini, regista e attore di teatro, che ha parlato di Ferrara e di spettacolo.

Scherini, già diverse volte ospite della città estense, si è detto assolutamente affascinato dalla storia e gente, definendo la popolazione ferrarese “accogliente e disponibile”.



Confessa però di non aver ancora avuto la possibilità di visitare con calma i monumenti e i luoghi più caratteristici, ma spera di potersi rifare non appena avrà terminato i propri impegni al Festival di Internazionale, che tra l’altro segue attivamente, presenziando a diverse conferenze tra cui “Abolire il carcere”, condotta dall’attore Alessandro Bergonzomi e dal sociologo Luigi Manconi.



Fa inoltre sapere di essere rimasto estasiato dalla cucina ferrarese, mettendo in cima alla lista delle sue preferenze un piatto assai tipico come i cappellacci di zucca. Scherini parla ovviamente anche di spettacolo. Sorpreso, di fatto, palesa il proprio dispiacere verso la mancanza di critica prettamente teatrale e denota l’affievolirsi del relativo interesse che, negli ultimi, l’Italia presta sempre meno, per l’appunto. “Già da un po’ – fa sapere – il mondo del teatro ha perso l’interesse della massa. La gente nutre poco interesse verso lo spettacolo e la pubblicità stessa non raggiunge mai tutti quanti. In Francia (dove ha lavorato per più tempo, ndr) è diverso. Lì il teatro e tutte le varie forme di spettacolo sono più sentite. Si va alla continua ricerca di nuovi talenti e si spende per incentivare il settore. Molto più di quanto si faccia qui. E il pubblico, chiaramente, è più vasto. Sarebbe bello se fosse così anche in Italia”.



Aggiunge poi: “Forse il problema non riguarda solo il teatro, ma l’arte in generale. Vedo che anche di libri non se ne vendono più tantissimi o che comunque l’attenzione del pubblico, specie quello giovanile, si è spostato verso letture meno impegnative Infine si lascia scappare un suo desiderio personale. “



La domanda che avrei voluto porre a un critico del settore è se il teatro è diventato una nicchia perché se ne parla poco o se se ne parla poco, perché è diventata una nicchia. Un gioco di parole un po’ buffo, ma che lascia ampio spazio a una lunga serie di considerazioni su quella che è la problematica appena sollevata. Il teatro non è sentito più come una volta, è vero.



I giovani di oggi non conoscono il teatro e solo in pochi se ne interessano, quando gli altri preferiscono sicuramente altre forme più immediate d’intrattenimento. Scherini dice proprio bene e manda così un messaggio a tutti, fiducioso nel voler rilanciare un’arte tanto antica quanto prestigiosa e raffinata.