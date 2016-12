Se non siete tra i ferraresi convinti che Internazionale a Ferrara sia un raduno dei nostalgici della vecchia Internazionale Comunista (sì, esistono davvero), il festival come al solito offre sempre tanti eventi interessanti per approfondire alcuni dei temi del presente. La nostra redazione ne ha scelti dieci essenziali da consigliarvi.



__Venerdì 2 ottobre__



* Ore 16 – Facoltà di Giurisprudenza

Mercato Digitale

Le nuove tecnologie creano o distruggono il lavoro?



Intervengono: Nicolò Cavalli (ricercatore e giornalista), Derrick De Kerckhove (Università di Napoli), Dino Pesole (Il Sole 24 Ore), Lucilla Sioli (Commissione Europea).

Introduce e modera: Stefano Feltri (Il Fatto Quotidiano)



* Ore 17.30 – Chiostro di San Paolo

Notizie che non lo erano

Perché certe storie sono troppo belle per essere vere



Intervengono Luca Sofri (Il Post) e Marco Zatterin (La Stampa)



* Ore 19 – Palazzo Roverella

Fuori dal ghetto

La parola ai diretti interessati per sfatare miti e leggende sui popoli Rom e Sinti



Intervengono: Sead Dobreva (attivista Rom), Florin Fota (attivista Rom), Ivana Nikolic (attivista Rom) intervistati dai ragazzi di Occhio ai Media



* Ore 21 – Teatro Nuovo

Da te solo a tutto il mondo

Perché alcuni paesi sono ricchi e altri poveri? Quali sono le sfide globali del futuro?



Interviene: Jared Diamond (biologo e geografo), intervistato da Marino Sinibaldi (Rai Radio 3)

[ingresso con tagliando]







__Sabato 3 ottobre__



*Ore 10.30 – Piazza Municipale

Le elezioni non servono a niente

Simulazioni di democrazia senza voto



Intervengono: Ewelina Jelenkowska-Lucà (Commissione Europea), Telmo Pievani (filosofo), David Van Reynbrouck (scrittore), intervistati dagli studenti del Liceo Roiti e del Liceo Ariosto.

Conduce: Federico Taddia (Radio 24)



* Ore 11.30 – Teatro Nuovo

La tavola verde

Vegetariani, vegani e carnivori: chi ha ragione?



Intervengono: Paolo Bruni (Centro Servizi Ortofrutticoli), Marco Costantini (Wwf), Philip Lymbery (Compassion in Wolrd Farming).

Introduce e modera: Pietro Del Soldà (Rai Radio3)

[ingresso con tagliando]



* Ore 16 – Sala San Francesco

Perché le storie hanno bisogno di dati

Mappe, grafici ed elementi interattivi per analizzare, raccontare e visualizzare un fenomeno o una notizia



Intervengono: Alberto Nardelli (The Guardian), Jacopo Ottaviani (giornalista).

Introduce e modera: Martina Recchiuti (Internazionale)



* Ore 19.30 – Teatro Comunale

Chi comanda lo Stato Islamico

Una setta di fanatici, un moderno gruppo armato, i soldati di Saddam in cerca di rivincita. O forse tutti e tre?



Intervengono: Loulouwa Al Rachid (International Crisis Group), Christhoph Reuter (Der Spiegel), Oliver Roy (Orientalista e politologo)

[ingresso con tagliando]







__Domenica 4 ottobre__



* Ore 11.30 – Palazzo Roverella

I vizietti della stampa

Stereotipi ed errori comuni quando si parla di omosessualità



Interviene: Claudio Rossi Marcelli (Internazionale), intervistato dai ragazzi di Occhio ai Media



* Ore 14.30 – Piazza Municipale

Cambiare il mondo con un’App

Dal Nepal al Kenya, progetti innovativi che migliorano la vita



Intervengono: Maria Cristina Ferrandini (Fondazione Vodafone), Jepchumba (Avirohealth), Heather Leson (Humanitarian Open Street Map).

Introduce e modera: Serena Danna (Corriere della Sera)