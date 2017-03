Utilità e Progetti

An Sich #4 [A Se Stesso]

Il basilico

Foto inviata da Camilla



Deriva dal latino medievale basilicum con origine dal greco basilikon, pianta regale, da basileus, re.



Se entrassimo a casa di Camilla, a Berlino, non sentiremmo odore di crauti o di würstel, ma di basilico. Odore di Italia. Un simbolo che regna indiscusso su tutti i manifesti pubblicitari di spaghetti al pomodoro e pizza margherita all’estero. “Mi piace prendermene cura, e profuma non solo di casa, ma anche di tutte le esperienze che ho avuto fino ad ora”. Questo è il basilico no4, piantato quando si è trasferita in Germania per raggiungere il suo fidanzato. Profuma di sforzi e sacrifici. Quelli che sono serviti a ricostruire il proprio equilibrio di donna indipendente in un contesto completamente diverso da quello della propria casa. Lo sforzo di imparare da zero una lingua come il tedesco, frequentando un corso per stranieri tutti i giorni e sopperendo alle mancanze lessicali con l’inglese, se necessario. Ma nelle parole di Camilla, si sente anche l’entusiasmo di chi ha preso in mano la sua vita con grande tenacia e ha costruito il proprio destino. Dopo la laurea, sostenuta in Italia, si è definitivamente allontana da casa e ha cominciato a lavorare in una galleria di arte contemporanea. Nonostante il lavoro richieda versatilità e capacità di adattamento, l’importante è non perdere l’abitudine di lasciarsi contaminare: “nel tempo libero faccio ancora la turista, scopro posti nuovi, visito musei: voglio vivere al meglio questa mia nuova esperienza”.



Il basilico no3 è inglese, di Warwick, la meta Erasmus. La prima esperienza di vita all’estero che ti sfida per 10 mesi, in una dialettica quotidiana tra la nostalgia di casa e gli stimoli di una specie di mondo parallelo abitato solo da studenti che vengono da tutto il mondo. L’essenza di questa pianta, è data da particolari oli essenziali che ne rendono inconfondibile il richiamo all’olfatto. Il desiderio di indipendenza, la necessità di allontanarsi dal nido famigliare, l’emozione di un nuovo amore, il bisogno di liberarsi dal senso di claustrofobia che si ha a 23 anni quando si torna a casa, a Copparo, nella provincia di Ferrara. Con questo odore vivo nella memoria, si cede all’istinto di andarsene e di trasferirsi a Berlino, a tempo indeterminato. Contro l’apparente razionalità di chi ha scelto la sicurezza del suolo natio e senza un progetto da edificare, ma con la curiosità di mettere radici in una città che “celebra l’arte e la musica in ogni luogo e soprattutto, ti permette di essere individualista. Puoi essere chi vuoi e come vuoi, non sei giudicato per i capelli o i vestiti, a nessuno interessa della tua scarpa firmata e puoi coltivare qualsiasi tipo di interesse”.



Perché il basilico profumi, però, devono concorrere diverse variabili. Ci vuole molta luce naturale, una buon terriccio, cura e dedizione. Il no2 e il no1 sono le piante che hanno preparato le altre. Rispettivamente, quello di Pesaro dove frequentava l’università di lingue orientali per studiare, in particolare, arabo. Una scelta a suo tempo tanto discussa quanto naturale. Venendo dal liceo linguistico e avendo già scoperto la propria passione e predisposizione per lo studio delle lingue straniere era la prosecuzione intuitiva di un percorso che non si sarebbe concluso lì. Contemporaneamente, conoscere una cultura tanto diversa da quella occidentale ha permesso a Camilla di aprire i propri orizzonti, di avere a disposizione più strumenti per decifrare la realtà. E così come la classificazione del basilico risulta difficoltosa a causa delle caratteristiche polimorfiche della pianta, la ricchezza che ha raccolto durante i suoi studi le ha permesso di essere pronta ad aprirsi a città meticcie come Berlino.



L’ultimo basilico, che è in realtà il primo, è misto all’odore del cloro del nuoto che ha assorbito gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza di Camilla. Sono le radici che le hanno permesso di costruirsi spalle forti e che richiamano un’origine particolare. L’etimologia della parola, infatti, suggerisce che il nome sia stato probabilmente confuso con quello del basilisco, la creatura mitologica greca descritta come un serpente dal veleno letale, col potere di uccidere con lo sguardo. Il basilico ne sarebbe stato l'antidoto. Come il potere curativo del ricordo dei vasi da condividere con i genitori, per sentirsi sempre a casa attraverso il trasporto emotivo di una memoria involontaria quasi proustiana.