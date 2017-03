An Sich [A Se Stesso] #1

Foto inviata da AresChi disse: "Preferisco avere fortuna che talento" percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita [di tennis] la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde.Se sei nato ae a 26 anni decidi di lasciare la tua casa, la tua famiglia, i tuoi amici e il tuo lavoro per andare aè un po’ come se giocassi nell’è un pizzaiolo, una figura professionale qualificata che gli permette di inserirsi in ambienti lavorativi abbastanza stabili. È il 16 ottobre 2012 quando per la prima volta scende in court* per affermare la propria indipendenza e solcare la strada del suo futuro: i primi mesi vive a casa di amici di amici e accetta di vivere in condizioni a cui non si sarebbe adeguato se fosse rimasto in Italia. Non conosce l’inglese, ma la prima volta che si decide di giocare un set* lo si affronta con la consapevolezza di non essere preparati a ricevere tutti i colpi dell’avversario.“Paradossalmente non ti serve saper parlare inglese, trovi italiani dappertutto. Londra è una città fatta a misura d’uomo. È uno dei posti in cui tornerei per vivere”. Giorno dopo giorno, pallina dopo pallina, impari ad eseguire tiri più complessi. Un backspin*, per cambiare rotazione alla tua vita e costruirti una nuova quotidianità, un nuovo equilibrio. Può sembrare difficile, ma quando hai la rete davanti sei obbligato a giocare. “La quotidianità la trovi in tutto: nella strada che fai per andare al lavoro, nel bus che prendi per andare a lavoro, nelle persone che trovi sullo stesso bus insieme a te, la spesa che fai nello stesso supermercato. Ti aiuta ad adattarti e ti dà stabilità: è la cosa più importante per sentirsi a proprio agio.”Dopo due anni, Ares riceve un’offerta di lavoro ine si trasferisce di nuovo. Si è qualificato* a, sulla costa nord-orientale dello stato del. Ad ogni passo si è sempre meno pronti, e per partecipare al suopersonale, deve acquisire nuove abilità per poter competere con nuovi avversari. Dopo aver ottenuto un vistodella durata di due anni, si iscrive ad un corso di inglese e comincia a praticare la lingua.“In Australia è stato più difficile comunicare. Lo slang è molto nasale, mi sono sentito un po’ come gli indiani nei film western che parlano senza coniugare i verbi. A tutte queste difficoltà si è aggiunto il fatto che gli australiani sono molto isolati: nonostante abbiano un’economia galoppante rimangono molto centrati su loro stessi. Qui mi sono scoperto europeo, mi sono sentito più intellettualmente vicino agli altri immigrati. Sì europeo, non italiano: tendo ad avere una visione internazionalista. In Italia non tornerei per vivere.”.Cosa lo aspetta in futuro non lo sa neanche lui: cercare di ottenere una sponsorizzazione del suo datore di lavoro per poter rimanere acon un visto di altri due anni e poi prendere la residenza oppure no. “Senza farmi aspettative ho trovato molto più di quello che mi aspettavo. Per cui potrei fermarmi qui per un po’, ma se succedesse qualcosa potrei partire di nuovo. Intanto visiterò il Giappone che è la via più veloce per tornare in Europa. Torno a casa, ma solo per qualche giorno”.Anche i piccoli successi possono essere conquistati senza grandi progetti pregressi: serve intraprendenza. “Hai presente quel film di. Ecco, credo sia una grande metafora della vita, di quanto ti serva anche un po’ di fortuna. Bisogna provarci sempre e per ora la mia pallina ha superato la rete.” Porsi degli obiettivi e provare a raggiungerli.Questo è stato il colpo vincente* di Ares: sfidarsi.[* le definizioni di tutti i termini tennistici sono disponibili alla pagina Glossario del Tennis di Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_del_tennis#V