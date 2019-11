COMUNICATO STAMPA

MUSICFILM – 4° FESTIVAL DELLE COLONNE SONORE

VENERDì 20 DICEMBRE 2019

Il C.I.C.S. (Consorzio Italiano Cooperative dello spettacolo) in collaborazione con Feshion

Eventi, la Fondazione Telethon e il Teatro Nuovo di Ferrara sta organizza la quarta

edizione del nostro festival dedicato alle colonne sonore del cinema. L'iniziativa resta uno

spartito unico di musiche, immagini, scene di film, ricordi, aneddoti, viaggio attraverso il

tempo e lo spazio. E' un evento adatto a tutte le generazioni per riproporre e riscoprire in

chiave leggera frizzante opere di grandi compositori che hanno lasciato una grande

impronta nel cinema.

MusicFilm è un festival ideato e gestito esclusivamente da giovani e quest’anno abbiamo

scelto di ispirarci a un tema particolare ovvero le colonne sonore di Walt Disney.

“Disney ha utilizzato la musica come se fosse una lingua. Nel sincronismo di

episodi umoristici con musica, ci ha lasciato senza dubbio il contributo più

eccezionale di tutti i tempi.”

Non si può fare a meno di abbinare la parola musica senza pensare a Walt Disney.

Come potrebbero mai vivere i suoi classici del passato e odierni senza le

indimenticabili colonne sonore che non possiamo fare a meno di cantare, sia i

bambini di oggi che scoprono i vecchi film che gli adulti cresciuti con essi. Le

canzoni Disney sono frammenti di sogno, in grado di riportare non solo al mondo

dorato dell'infanzia ma a un altrove perfetto per tutte le età pronto a cancellare

tutto ciò che non va nella vita reale (almeno per un paio d'ore).Per questo

immergersi in un film Disney è sospendere l'incredulità e impossessarsi del

sogno del "tutto, o quasi, è possibile".

PROGRAMMA

1. Mattina - ore 12:00

incontro sulla musica e doppiaggio con i ragazzi del Conservatorio di Ferrara

tenuto da Ernesto Brancucci (direttore musicale dei testi e delle canzoni.

Attualmente collabora con le sue figlie alla realizzazione di tutte le versioni

italiane cantate dei film della Walt Disney. Dirige i cantanti, il coro, i doppiatori, gli

attori nell’esecuzione delle canzoni. E' anche il doppiatore ufficiale di Pumbaa, (Il

Re Leone) per decisione dell’allora Vice Presidente della “Disney Character

Voices International”, Blake Todd, che lo scelse per l’incredibile aderenza con lo

stile originale e per il raro “Do di petto”).



2. Pomeriggio - ore 17:00

laboratorio per bambini a tema Disney tenuto da “Feshion eventi” all'interno

dell'atrio del Teatro Nuovo.

3. Sera - ore 21:00 LO SHOW

- LUOGO: Teatro Nuovo di Ferrara

- MUSICHE: Ensemble ritmo-sinfonico e vocale del Conservatorio G.

Frescobaldi di Ferrara. Direzione e arrangiamenti M° Roberto Manuzzi. Al

pianoforte Paola Tagliani.

- COREOGRAFIE: L.A.G School of dance di Louise Anne Gard

- OSPITI:

- ANDREA MINGARDI (Cantautore, interprete ma soprattutto bluesman: le sue

radici affondano nel soul, nel rock and roll, nel jazz, nel funky e nel R&B. Per

l'occasione canterà esclusivamente colonne sonore Disney)

- BARBARA COLA (voce ufficiale di Megara - Hercules)

- ERNESTO BRANUCCI (voce ufficiale di Pumbaa, direttore musicale dei testi

e delle canzoni Disney in Italia)

- MARCO BRESCIANI (voce ufficiale di Winnie the pooh e Yago)

- MARIANNA CATALDI (voce ufficiale cantata di Mulan)

- ALBERTO PAGNOTTA (doppiatore personaggi Disney e youtuber)

- THOMAS CHEVAL (cantante. Ha partecipato a The Voice of Italy 2015)

Da “Aladdin” a “Il Re Leone”, da “Hercules” a “Il libro della Giungla”. Questo show

ispirato alle più belle colonne sonore dei classici Disney reinterpretate Ensemble

ritmo-sinfonico e vocale del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara sarà la riprova

che le melodie composte per quelle immagini trasognanti e meravigliose, uscite

dalla fantasia dei grandi geni della fabbrica Disney, non tramonteranno mai. La

cosa più bella che salterà all’orecchio immediatamente è scoprire che le melodie di

ieri e di oggi possono essere reinterpretate senza minimamente perdere lo smalto e

la qualità della versione originale, ma che contengano un aura di novità da fare

invidia alle canzoni moderne. Soavi e delicate, le canzoni Disney sono forti

nell'immaginario esattamente come i film corrispondenti. Dai violini ai flauti, dalla

chitarra alle orchestre, dalle voci soliste ai duetti, i film hanno offerto tanti,

indimenticabili e sognanti momenti sonori e canori. In ogni caso le musiche di Walt

Disney sono delle vere perle sonore e inserendole nella nuova edizione di

MusicFilm si avrà sempre la sensazione di essere immersi in un magico mondo da

cui non si vorrà più andar via.

LA PARTICOLARITÀ DELLO SHOW

In esclusiva assoluta verranno eseguiti dal vivo per la prima volta in Italia con

orchestra i brani “Riflesso” tratto dal film “Mulan” (cantata da Marianna Cataldi) e “Ti

vada o no” tratto dal film “Hercules” (cantata da Barbara Cola). Non mancherà

anche l’esibizione del Maestro Brancucci con “Hakuna Matata”.

LO SCOPO DELLO SHOW – FONDAZIONE TELETHON

Il legame con la Fondazione Telethon nasce nel 2017 con un accordo tra la direzione

del festival e il coordinamento provinciale della Fondazione per devolvere il ricavato della

serata ad essa per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. Finanziare i migliori

ricercatori e istituti di ricerca oltre ad essere un merito e un eccellenza crediamo che solo

così sia possibile raggiungere i primi risultati positivi per dare risposte concrete a a tutte le

persone che lottano contro le malattie genetiche rare. Dicembre 2019 è un mese speciale

per la fondazione in quanto è il mese della maratona televisiva che festeggia i 30 anni,

quindi un motivo in più per aderire e sostenerla nei suoi obiettivi. I fondi raccolti verranno

impiegati in 2632 progetti finanziati, in 1612 ricercatori che cercano di sviluppare

modelli terapeutici d'avanguardia dando un nome di malattie sconosciute. Il pubblico che

acquisterà il biglietto, sicuramente sarà un metodo rigoroso e trasparente per raggiungere

risultati in maniera efficiente ed efficace.