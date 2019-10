Internazionale 2019 - sabato 5

Sabato 5 ottobre

09.30

Istituto tecnico Vittorio Bachelet

SCUOLA

Generazione Z: storyteller del nostro secolo

Dalla musica trap, alle storie su instagram fino alle serie tv.

Ecco come gli adolescenti oggi sono narratori del loro mondo. Noisiamofuturo®, la community che dà voce a una generazione apparentemente silenziosa, presenta i nuovi linguaggi dei giovani

10.00

Biblioteca Casa Niccolini

BAMBINI • ECONOMIA

Kidseconomics

8-11 anni

10.00

Palazzo Crema

NEL MONDO

Rassegna stampa

a cura di Internazionale

10.15

Cinema Boldini

MONDOVISIONI

Midnight traveler

di Hassan Fazili

Stati Uniti/Qatar/Canada/Regno Unito 2019, 86’

10.15

Cortile del Castello

IN DIRETTA

Tutta l’umanità ne parla

con Radio3

10.30

Apollo 4

MONDOASCOLTI

Looking out

di Nigel Poor e Earlonne Woods / Ear hustle

Stati Uniti 25'

10.30

Biblioteca Casa Niccolini

BAMBINI • LIBRI

Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie

4-7 anni

11.00

Grotte del Cinema Boldini

BAMBINI • IN REDAZIONE

Strato su strato

8-11 anni

11.00

Meis

STORIA

Gli ebrei italiani

Visita guidata al museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah

11.00

Teatro Comunale

DIRITTI

Il mondo dietro le sbarre

Oggi in occidente il carcere è spesso uno strumento per governare i fenomeni di marginalità, mentre nei paesi in conflitto diventa un mezzo per punire il nemico

11.00

Sala Estense

SVEZIA

Questione di sguardi

L’immagine delle donne e il divario di genere nell’industria culturale. Per una comunicazione in cui tutti sono rappresentati

11.00

Biblioteca Ariostea

MIGRAZIONI

Parole preziose

I migranti ci portano ricchezza, non solo dal punto di vista strettamente economico ma anche da quello linguistico e culturale

11.00

Palazzo Roverella

PODCAST

Hello daddy live

Consigli a genitori e figli, ma anche a zii e nonni, sui piccoli e grandi problemi della vita. Una rubrica dal vivo per cambiare il mondo una famiglia alla volta

11.00

Aula Magna, Giurisprudenza

PUNTI DI VISTA

La vittima perfetta

L’Unione europea è un’istituzione complessa. E per interesse, ignoranza o demagogia è spesso raccontata male

11.30

Ridotto del Teatro Comunale

LIBRI

Contro l’identità italiana

di Christian Raimo

11.30

Palazzo Crema

LIBRI

Nazionalismi

di Andrea Pipino

11.30

Cinema Apollo

ETIOPIA

Effetti collaterali

Le riforme promosse dal primo ministro Abiy Ahmed hanno portato più democrazia e libertà. Ma rischiano di spaccare il paese

11.30

Teatro Nuovo

AMBIENTE

Con l’acqua alla gola

La geografia socioeconomica del cambiamento climatico

11.30

Aula Magna, Economia e Management

GLOSSARIO

Federalismo

Il federalismo implica l’autonomia. E questa, la differenziazione: tutti vorremmo essere autonomi perché qualcosa ci distingue dagli altri. Ma quanta autonomia è compatibile con l'unità della repubblica e l'uguaglianza nel godimento dei diritti?

12.00

Piazza Verdi

BAMBINI • MUSICA

Nel fantastico mondo di Zefironia

Dai 5 anni

12.00

Padiglione di arte contemporanea

FOTOGRAFIA

Il mondo in mostra

Visita guidata della mostra World press photo 2019

12.00

Cortile del Castello

AMBIENTE

Investire nel futuro

Tutti possiamo contribuire a contrastare il cambiamento climatico. In ogni ambito della nostra vita, compreso il risparmio

12.15

Cinema Boldini

MONDOVISIONI

Prey

di Matt Gallagher

Canada 2019, 84’

13.00

Apollo 4

MONDOASCOLTI

Louis, Can of Cola – Maeve, Lamppost

di Ian Chillag / Everything is alive

Stati Uniti 45'

14.00

Teatro Comunale

MEDIO ORIENTE

Il Golfo che verrà

Dalla Siria allo Yemen, la rivalità tra Iran e Arabia Saudita sta destabilizzando la regione. In attesa di ridefinire gli equilibri di potere mediorientali

14.00

Apollo 2

DOCUMENTARIO

Soyalism

di Stefano Liberti e Enrico Parenti

Italia 2018, 70’

14.00

LIBRI

Geografie della rivolta

Archivio Primo Moroni

14.15

Cinema Boldini

MONDOVISIONI

Sakawa

di Ben Asamoah

Belgio 2018, 81’

14.15

Apollo 4

MONDOASCOLTI

Ways of hearing – Time

di Damon Krukowski / Showcase

Stati Uniti 24'

14.30

Cortile del Castello

LIBRI

Il futuro migliore

di Paul Mason

14.30

Biblioteca Ariostea

LIBRI

Nellie Bly

di Luciana Cimino e Sergio Algozzino

14.30

Palazzo Roverella

LIBRI

Cronache dalla polvere

di Zoya Barontini

14.30

Ridotto del Teatro Comunale

AMBIENTE

Terra bruciata

Il riscaldamento globale non incide solo sull’ambiente, ma anche su povertà, spostamenti di massa e conflitti

14.30

Aula Magna, Economia e Management

IN AULA

Dalla luna alle stelle

Quello che oggi sappiamo dell'universo è affascinante. Ancor di più quello che non potremo mai sapere

14.30

Teatro Nuovo

EUROPA

Cambio di stagione

Le conseguenze della Brexit, le risposte alle questioni ambientali e alle forze antieuropeiste. Per l’Unione europea è tempo di rinnovarsi

15.00

Biblioteca Casa Niccolini

BAMBINI • IN REDAZIONE

Aldo & Rosa

8-11 anni

15.00

Cinema Apollo

ATTIVISMO

Noi siamo tempesta

Cambiare il mondo si può, anche quello dell’economia e della finanza. Dal basso e tutti insieme

15.00

Aula Magna, Giurisprudenza

MIGRAZIONI

Frontiere in subappalto

L’Europa delega ad alcuni paesi di transito il controllo dei flussi migratori. Chi ci guadagna e cosa comporta

15.00

Piazza Municipale

LAVORO

Giovani speranze

Il lavoro giovanile tra tirocini, volontariato e contratti a tempo

15.00

Circolo Arci Bolognesi

MUSICA

Note al margine

Un laboratorio aperto a tutti per scoprire la musica come opportunità di partecipare e annullare distanze ed esclusioni

15.10

Apollo 4

MONDOASCOLTI

I migliori ascolti del mondo

con Julie Shapiro

50'

15.30

Biblioteca Casa Niccolini

BAMBINI • DIRITTI

Io sono io

5-8 anni

15.30

Castello Estense

BAMBINI • ARTE

Un castello di parole

6-11 anni

15.30

Ex Teatro Verdi

ECONOMIA

Emancipazione digitale

I cambiamenti prodotti dalla digitalizzazione del lavoro hanno un impatto diverso per uomini e donne. I rischi e le opportunità

16.00

Cinema Boldini

MONDOVISIONI

Leftover women

di Shosh Shlam e Hilla Medalia

Israele 2019, 84’

16.00

Grotte del Cinema Boldini

BAMBINI • DIRITTI

Prima estranei

4-7 anni

16.00

Palazzo Crema

LIBRI

Fuga dall'Egitto

di Azzurra Meringolo Scarfoglio

16.00

Meis

STORIA

Gli ebrei, una storia italiana

Visita guidata al museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah

16.30

Biblioteca Casa Niccolini

BAMBINI • LIBRI

Nuno salva la Luna

7-10 anni

16.30

Apollo 4

FOTOGRAFIA

Storia della misoginia

Le molte facce dell’oppressione delle donne, nello spazio e nel tempo.

16.50

Cortile del Castello

IN DIRETTA

Grandi idee per piccoli lettori

Con Radio3Mondo

17.00

Biblioteca Ariostea

LIBRI

Pyongyang blues

di Carla Vitantonio

17.00

Aula Magna, Economia e Management

GLOSSARIO

Nazionalismo

Nato come ideologia di liberazione, il nazionalismo si è trasformato in un'ideologia di sopraffazione e in questa veste si sta riaffacciando in Europa. Come è successo? Ed è possibile recuperare una valenza emancipatoria dei richiami alla nazione?

17.00

Teatro Comunale

STATI UNITI

Aprite quella porta

Due milioni di persone in carcere. Raccontare la vita all'interno delle prigioni statunitensi è importante per capire la società americana

17.00

Apollo 2

CINEMA

Bangla

di Phaim Bhuiyan

Italia 2019, 86’

17.00

Palazzo Roverella

CULTURA

Il bibliopatologo risponde

Consigli per affrontare le perversioni letterarie

17.30

Circolo Arci Bolognesi

LIBIA

Caccia al tesoro

Dal 2011 i libici sono ostaggio della guerra tra le milizie. La posta in gioco è il controllo su petrolio, migranti e traffici illeciti

17.30

Ridotto del Teatro Comunale

CULTURA

Creare diritti

La musica e l’arte per celebrare la diversità, favorire un senso di comunità e promuovere i diritti umani

17.30

Teatro Nuovo

SALUTE

Spazio alle cure

La medicina continua a fare progressi ma sono ancora pochi quelli che possono permettersi farmaci essenziali per vivere in salute

17.45

Cinema Boldini

MONDOVISIONI

Human nature

di Adam Bolt

Stati Uniti 2019, 107’

18.00

Biblioteca Casa Niccolini

BAMBINI • IN REDAZIONE

Sgranate gli occhi

Dai 6 anni

18.00

Palazzo Crema

LIBRI

I mille volti dello sciamano

di David Bellatalla

18.00

Padiglione di arte contemporanea

FOTOGRAFIA

Il mondo in mostra

Visita guidata della mostra World press photo 2019

18.00

Piazza Verdi

AMBIENTE

Vivere felici senza plastica

Animali soffocati. Inquinamento alle stelle. La salute delle persone a rischio. Non ci sono più scuse: bisogna eliminare la plastica. Ma è così semplice?

18.00

Cinema Apollo

SATIRA

Ridiamoci sopra

Un anno di vita politica europea visto dai disegnatori satirici

18.00

Sala Estense

TECNOLOGIA

Il capitalismo della sorveglianza

Le aziende usano i nostri dati personali come merce da vendere e comprare. Ricavandone un potere senza precedenti

18.15

Apollo 4

MONDOASCOLTI

Moon graffiti – Meet Cute

di Jonathan Mitchell / The Truth

Stati Uniti 45'

18.30

Cortile del Castello

LIBRI

Discorso sulle erbe

di Fritjof Capra e Stefano Mancuso

19.30

Circolo Arci Bolognesi

LETTERATURA

Holden e il Mattatoio

Lontani eppure vicinissimi: J.D. Salinger e Kurt Vonnegut, due scrittori tra guerra, anniversari, ribellione e capolavori. Una performance letteraria per raccontare due strani giganti del novecento americano.

21.00

Palazzo Crema

LIBRI

L'Italia e le sue storie. 1945-2019

di John Foot

Teatro Nuovo21.00

GENERE

King Kong su Urano

Mostruosi, sbagliati, oppressi, sfruttati. Sempre fuori luogo. Il potere rivoluzionario dei corpi indisciplinati

21.30

Giardini della stazione

CINEMOVEL

Ride

di Valerio Mastandrea

Italia 2018, 95’

22.00

Palazzo Roverella

PORTFOLIO

Con occhi nuovi

Ci sono sempre tanti modi di raccontare una storia. Scoprendo ogni volta qualcosa di diverso.

22.00

Piazza Municipale

MUSICA

Canzoni semplici per persone complicate

Concerto a favore di Medici senza frontiere

con Diodato & Band