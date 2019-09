A settembre il divertimento vola alto

Info e tariffe:1 notte € 18,00 - 2 notti € 32,00 - 3 notti € 45,00

Biglietto ingresso alla manifestazione convenzionato, € 5 cumulativo per sabato e domenica, i minori di 12 anni entrano gratis.

Contatti: Cell. 324 0909114 - info@oasi-park.it



Torna il, che dal 2004 incanta cittadini e turisti fra voli di mongolfiera e attività di ogni genere.Anche quest'anno, dal 6 al 15 settembre, gli spettatori potranno assistere al gonfiaggio delle mongolfiere, un rito di grande suggestione, e provare l’emozione di salire a bordo dei palloni la mattina presto e verso sera, i due migliori momenti per alzarsi in volo in tutta sicurezza.Assistere al gonfiaggio dei giganti dell'aria, osservare le manovre dei piloti, sentire il rumore e il calore dei bruciatori e vedere infine gli affascinante mezzi alzarsi in volo è uno spettacolo indimenticabile.Tra i momenti più suggestivi, il sabato sera alle ore 21, lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a ritmo di musica.Particolare l’attenzione verso i bambini con diverse aree loro dedicate.Info: info@ferrarafestival.it 345 9152746---------------------------AREA CAMPER