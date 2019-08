Spal: buon inizio, ma passa l'Atalanta

Inizio a due facce per la Spal nell'esordio in campionato: contro un'Atalanta sicuramente più preparata, la squadra allenata da Semplici inizia con il piede sull'acceleratore e sigla il vantaggio con il nuovo acquisto Di Francesco. Sale in cattedra anche Igor, già beniamino della tifoseria spallina: Petagna, successivamente, sigla il 2-0 parziale.

L'Atalanta però non molla e inizia a ritrovare la verve vista nello scorso anno, che ha portato i begamaschi incredibilmente al terzo posto. Prima Gosens nel primo tempo, poi Muriel nel secondo, hanno posto le basi per una rimonta. Sul triplice fischio il risultato è di 2-3.

Visto l'impegno sulla carta proibitivo, non è da cestinare la prova della Spal e soprattutto la prestazione dei nuovi, Igor e Berisha su tutti: sicuramente, però, c'è qualcosa da migliorare, con alcuni punti da evidenziare in difesa. E in fretta, dato che venerdì ci sarà già il primo scontro diretto contro il Bologna: servirà la migliore Spal per affrontare l'entusiasmo dei padroni di casa, che ieri hanno potuto riabbracciare il tecnico Mihajlovic.