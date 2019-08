Strade emiliane, festa danese

Tutti i giorni spettacoli dalle 18.00 alle 24.00Domenica 1° settembre dalle 17.00 alle 20.00 e poi sul palco allestito in Piazza Castello, dove dalle 21.00 a mezzanotte ci saranno i concerti dei gruppi Invitati, per la festa finale con sorpresa.Il Ferrara Buskers Festival è una manifestazione internazionale, portabandiera della musica e dell’arte di strada in Italia. Dal 23 agosto al 1° settembre 2019, la Rassegna Internazionale del Musicista di Strada trasforma Ferrara in un palcoscenico che accoglie da tutto il mondo i maestri e i più curiosi esponenti dell’arte di strada, offrendo la possibilità di assistere mediamente ogni giorno a cento show gratuiti e adatti ad un pubblico di tutte le età.Mentre gli artisti invitati sono esclusivamente musicisti, l'ampia schiera di artisti accreditati comprende anche giocolieri, acrobati, equilibristi, clown ed altri originalissimi performer.- Sono 20 i gruppi di Musicisti Invitati (riconoscibili dai cartelli colore verde Tiffany), protagonisti del Ferrara Buskers Festival. Con loro si alterneranno sul palcoscenico delle strade e piazze ferraresi - il weekend del 24 e 25 agosto e poi dal 27 agosto al 1° settembre - 265 formazioni di Artisti Accreditati (cartelli fucsia), soprattutto musicisti., la tappa inaugurale del Ferrara Buskers Festival On Tour per il quarto anno consecutivo, secondo un legame consolidato che unisce due città d'arte dal centro rinascimentale Patrimonio dell'Umanità UNESCO. A partire dalle 21.00 del 22 agosto, i 20 gruppi di Musicisti Invitati riempiranno di note e magia portici, chiese e i bellissimi palazzi della città sul fiume Mincio.La carovana itinerante dei buskers giungerà poi, per la storica anteprima fra i ponti monumentali e canali della città sul Parco del Delta del Po, per poi approdarePer la prima volta nella storia della manifestazione, la tappa intermedia del Ferrara Buskers Festival On Tour saràdove i musicisti di strada approderanno, per poi tornare e fermarsiNella città romagnola dalle ampie spiagge e dal suggestivo centro storico con il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, i buskers si esibiranno tra casette colorate che si specchiano nell'acqua e particolari imbarcazioni, rendendo incantata l'atmosfera.Spazio - intrattenimento dove verranno proposti spettacoli musicali e teatrali dalle ore 23:30 alle ore 03:00.Associazione Ferrara Buskers Festival Via Mentessi, 4phone 0532 249337telefax 0532 207048mail info@ferrarabuskers.com