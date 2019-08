Spal: esordio in casa contro l'Atalanta!

Diversi gli impegni ostici, a partire da un inizio sulla carta non dei migliori, con Semplici che dovrà cercare di tenere alta la guardia fin da subito, così come fatto lo scorso anno.

Intanto si registrano delle ufficialità: Schiattarella ha rescisso il contratto che lo vedeva legato alla Spal mentre è stato ufficializzato Di Francesco. Occhi sempre in casa Chievo con Tomovic e Stepinski nel mirino, mentre si attenderà fine agosto per qualche colpo low cost.

Sono stati redatti i calendari per la stagione 2019/2020. Laparteciperà al campionato di serie A e farà il suo esordio in casa, questione stadio a parte, domenica 25 agosto contro la temibile Atalanta. Subito dopo, impegno in trasferta al Dall'Ara.