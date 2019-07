Utilità e progetti

Unife Orienta Summer Tour - parte 1

Un estratto della conferenza stampa di presentazione dell'evento



Si è tenuta lunedì 22 luglio, presso la sala Conferenze comunale, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “UniFe Orienta Summer Tour”, promosso dall’Università degli Studi di Ferrara per i giorni 24, 25 e 26. Presenti, oltre all’assessore comunale ai Rapporti UniFe Alessandro Balboni, gli organizzatori dell’evento.



Durante la conferenza è intervenuto Andrea Gatti, che ha ringraziato tutti per la presenza in luogo della presentazione del progetto. Ha aggiunto: “UniFe Orienta è un’iniziativa nata quest’anno. L’estate è il momento in cui gli studenti vengono a cercare informazioni di qualsiasi tipo. Con questo tipo di approccio, cerchiamo di dare informazioni e organizziamo dei veri e propri Open Days seguendo delle modalità particolari. È un progetto pilota, nel suo genere unico a Ferrara. L’opportunità è pensata anche per gli studenti fuori sede che potranno affacciarsi alla nostra realtà universitaria. Abbiamo voluto fortemente la concretizzazione di questo evento, un servizio creato per dare un’opportunità, ricca di entusiasmo da parte di tutti. I risultati ci premiano già in anticipo per le adesioni ricevute e, nelle premesse, sembra esser centrato l’obiettivo prefissatoci.”