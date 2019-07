L'ultimo Bundan non si scorda mai

ORE 10:30

Laboratorio Esperienziale di raccolta e trasformazione di piante officinali spontanee della golena del Po, a cura del maestro erborista Raffaele Curti.

L’adesione prevede un contributo economico; prenotazione obbligatoria al 347 7032730.

Fino alle 13:00

Prenotazione obbligatoria.



ORE 11:00

Celti Ritrovati: dimostrazioni di archeologia Sperimentale e laboratori didattici sull’arte della ceramica, della metallurgia del bronzo e del ferro nel mondo celtico (a cura di Gesti Ritrovati, con la collaborazione di Officina Temporis e Govran forgia celtica).

Anche alle 16:00 e alle 18:00

Corso di modellazione di un gioiello con l’antica tecnica della fusione a cera persa in collaborazione con Al’Kemia Lab

Iscrizioni al 347 3422254

Anche alle 15:00 e alle 17:00



ORE 12:00

Apertura stand gastronomici



ORE 15:00

Bimbo-Lab, laboratori didattici gratuiti e giochi per bambini (dalle 15:00 alle 19:00)

Vedi evento delle ore 11:00 – Al’Kemia Lab



ORE 16:00

Apertura del Mercato Tematico e della Piazza degli Antichi Mestieri

Apertura spazio a cura di Gruppo Archeologico di Bondeno – Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” – Scavo della Terramara di Pilastri – workgroup Culture Keys

Dimostrazione pratica della disciplina chiamata “Uguale od Opposto” a cura di Mattia Micai

Vedi evento delle ore 11- Celti Ritrovati

“Gli antichi visti da vicino”: percorso guidato gratuito attraverso gli accampamenti con punti di interesse tematici spiegati e animati dai gruppi di rievocazione storica



ORE 16:30

“I Labo-Racconti: in Viaggio con il Bardo“

Attività di e con Alberto Angelo Di Monaco, La

Bottega dei Narratori e Arkys-rete di idee.

Racconto animato e interattivo con rielaborazione ludica drammatizzata e attività manipolativa in collaborazione con Gruppo Archeologico di Bondeno –

Museo Civico Archeologico di Stellata. Adatto a bambini di tutte le età

(Fino alle 17:30)



ORE 17:00

vedi evento delle ore 11:00 – Al’Kemia Lab



ORE 17:30

Laboratorio didattico “La nascita della moneta”.

Quando e come nasce la moneta nel mondo antico? Che valore aveva? Chi la poteva usare? Un viaggio attraverso le antiche monete,

che ci condurrà a un gioco con le prime forme di denaro diffuse nel bondenese: la moneta romana.



ORE 18:00

Vedi evento delle ore 11- Celti Ritrovati

Torneo Uguale od Opposto

La disciplina sportiva di situazione e opposizione, che fonde i principi di base della Scherma, della Giocoleria e della Morra Cinese, pur mantenendo una propria ed esclusiva connotazione



ORE 18:30

Eco-Hour: 1 ora di eco-sorprese



ORE 19:00

Apertura stand gastronomici



ORE 20:00

IRISH FIVE in concerto



ORE 21:00

Truccabimbi Archeologico: Attraverso l’uso di prodotti naturali come i pigmenti e il miele realizzeremo un trucco ispirato alla

preistoria.

Adatto a tutte le età, sia bambini che adulti. Offerta libera – fino alle 21:00

STRIE FIRE SHOW: Spettacolo di fuoco, danza e belle streghe



ORE 21:30

UNCLE BARD AND THE DIRTY BASTARDS in concerto



ORE 21:30

STRIE FIRE SHOW: Spettacolo di fuoco, danza e belle streghe



ORE 23:00

THE SIDH in concerto



ORE 01:00

Accensione del Fuoco Sacro agli Antichi.

Per tutta la serata i Daridel e i Rota Temporis si esibiranno anche come gruppo itinerante.



DOMENICA