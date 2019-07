Aggiungi un posto alla tavola di Piazza Ariostea

Mangiafexpo nasce nel 2015 a seguito della realizzazione da parte della Agenzia DODICIEVENTI di Ferrara, di una Guida alla Ristorazione della Città e della Provincia.

L'evento in sè vuole portare a conoscenza del pubblico la gastronomia delle attività del settore che risiedono nel territorio ferrarese che quotidianamente lavorano, creando e proponendo il risultato dell'amore e dell'impegno in quello che fanno.

Potrete trovare tutte le informazioni e le proposte culinarie sul sito:



Dall'1 al 6 Luglio si terrà la quinta edizione di, la prima "food tasting area” dei ristoranti e delle attività enogastronomiche di Ferrara e Provincia.Le aree di degustazione saranno per questa edizione 28, con proposte di menù in formato assaggio, davvero di alta qualità, per dar modo al pubblico appassionato di poter fare più assaggi in più ristoranti. Anche il settore wine & beverage sarà molto vario.L'organizzazione verrà affiancata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con cui realizzerà un punto gastronomico di solidarietà e di raccolta fondi con la collaborazione di Corazza Costruzioni. Anche altre due figure parteciperanno alla raccolta fondi: "Probably Tattoo", che, oltre a realizzare tatuaggi a tutti i bimbi che passeranno in quei 6 giorni, daranno un quaderno con disegni realizzati da Giorgio Moretti con offerta all'associazione; "Il Garage del Flipper" invece devolverà un contributo dall'utilizzo di calcio balilla e flipper che si troveranno nei pressi della zona "Caffè".Saranno disponibili pacchetti turistici per restare in città anche per tutta la durata dell'evento e poter visitare le bellezze culturali del territorio ferrarese.