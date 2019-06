Lady Burger Fest: hamburger e musica live sotto il cielo di Cocomaro di Cona

Poco più di un ettaro di terreno che per dieci giorni diventa una vera e propria ‘corte del gusto’ dove servire prelibati hamburger, stuzzicanti aperitivi e tante novità. È tutto pronto per la quinta edizione del Lady Burger Fest che dal 27 giugno al 7 luglio riunirà migliaia di buongustai (12mila la quota di buone forchette raggiunta lo scorso anno) nel parco dell’hotel Villa Regina, in via Comacchio 402.



La manifestazione targata Lady Hawke cresce di anno in anno: le new entry di questa estate spaziano dal cibo (nel menù arrivano il nuovo hamburger con la carne di salsiccia, il “piadinaro” con salsiccia, peperoni, ketchup e cipolla in omaggio alla Romagna e panino con salsiccia, formaggio fresco e friarielli in onore di Napoli) all’intrattenimento (con tanto di campo da green volley dove si organizzeranno piccoli tornei di volley e racchettoni e area bimbi più grande con due gonfiabili presidiata da Ibo Italia a cui verrà devoluto il ricavato).



Completamente rinnovata l’area del chiringuito con decorazioni a tema giungla e maggiori sedute con numerosi puff colorati vista la grande richiesta. Ogni sera cambieranno le proposte dell’aperitivo (a partire dalle 18.30) per associarle alla serata a tema, accompagnata da dj set e innaffiata dalla birra rosa, una rosee creata dalla miscelazione di birra bianca e lamponi.



In base all’affluenza della passata edizione, sono state aumentate le disposizioni che riguardano la sicurezza con il doppio degli operatori della Top Secret e verrà allestito un info point, dove i clienti saranno indirizzati ai tavoli prenotati e potranno fare le prenotazioni per le serate successive. Per i gruppi numerosi, verranno assegnati dei fogli con il menù pre stampato, dove si potrà compilare un’unica ordinazione, così da smaltire i tempi d’attesa e la fila per il ritiro.



Immancabili i concerti live che vedranno sul palco musicisti di zona e artisti non conosciuti, cercando di spaziare tra la musica italiana e internazionale. Partendo da Marco Ligabue, fratello del celebre Luciano, il quale proporrà brani inediti e cover della grande musica italiana, si spazierà tra tributi di grandi gruppi come U2, 883, Queen e Vasco, per poi dare spazio alla musica dance, come gli Showzer, i quali propongono un vero e proprio show a 360 gradi con trampolieri, percussionisti e mangiafuoco.

Sempre per una serata tutta da ballare, l’inconfondibile Ride Gorilla, lo spettacolo di Luca Martelli (batterista dei Litfiba) che propone una serata completamente gestita dalla sua batteria e dalla sua energia. Una parte dedicata allo ska e funky con i Carte 48 e una grossa parte dedicata al rock: dal tributo ai Foo Fighters, Led Zeppelin e il gran finale con la Rock Legend in omaggio alle leggende del rock (Ac/Dc, Guns’n roses, Metallica, Kiss e Tina Turner).



Ecco il programma completo:



Giovedì 27 giugno



Inaugurazione manifestazione

Ore 20- Lorenzo Botti (Pace inchiostro tattoo) crea un laboratorio bimbi per lo sviluppo della creatività

Ore 21.45- live Marco Ligabue



Venerdì 28 giugno



Moto Day (una birra offerta a chi viene in moto)

21.45- live Fly fighters (Foo fighters tribute)



Sabato 29 giugno



Dalle 18.30 Bau Bau day (gelato offerto per cani preparato dalla gelateria Era Glaciale di Ferrara e foto con i cuccioli. Il ricavato con offerta libera verrà devoluto in beneficenza alle principali associazioni dedicate agli animali)

21.45- live Turbo Max ( tributo 883)



Domenica 30 giugno



Cucina Bacilieri e lo chef Michele Bacilieri, ospite della manifestazione, proporrà un finger food per l’aperitivo nella zona del chiringuito e un hamburger esclusivo solo per quella serata.

21.45- live Basta Poco (tributo a Vasco Rossi )



Lunedì 1 luglio



Ospiti Wake Garden (wake board) e sponsor Dondi

21.45- Carte 48 (funky e ska)



Martedì 2 luglio



Dalle 19.30 Welcome to the Jungle (aperitivo stile Jungle al chiringuito)

Ospiti Boom’n Smash Dancehall (ballerine professioniste accomunate da un tribale dj set con eternal entropy)

21.45- live Mothership (tributo ai Led Zeppelin)



Mercoledì 3 luglio



Aperol Party al chiringuito (prezzo scontato per gli spritz)

21.45- live Ride Gorilla (rum show con Luca Martelli, batterista dei Litfiba)



Giovedì 4 luglio



Ospite sponsor La Manu in pasta con assaggio delle famose piadine e Palestra Tabatabymetropolis con presentazione del corso di jumping in diretta.

21.45- Queen Vision (tributo ai Queen)



Venerdì 5 luglio



Notte rosa/ gadget fluo

Birra rosa in offerta (blanche de namur rosee presente al chiringuito)

21.45- live Showzer ( gruppo numeroso dance-pop con trampolieri e mangia fuoco)



Sabato 6 luglio



Ospiti con promo Vision ottica Beltrami

21.45- Velvet Dress ( tributo agli U2)



Domenica 7 luglio



Gran finale rock

Ospiti sponsor La Manu in pasta+ Motoclub della Futa, un ritrovo per appassionati di moto con piccolo corso sulla guida sicura in pista

21.45- live Rock legend (tributo alle leggende del rock, Ac/Dc, Guns’n roses, Metallica, Kiss, Tina Turner)