Torna il cinema all'aperto a Parco Pareschi

Dal 15 giugno al 25 agostocon un programma ricco di proposte per chi resta in città nel periodo estivo.In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate. Non è previsto lo spostamento al Cinema Boldini.Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Parco Pareschi ospiterà l’Arena cinematografica estiva in Corso Giovecca 148. L’Arena per il 2019 ha come partner principale la Cooperativa Sociale Le Pagine che anche per questa edizione ha dato il nome alla rassegna estiva.Per 72 serate al Parco Pareschi saranno proiettati i film di maggior successo della stagione cinematografica. La programmazione prevede per il periodo dal 15 giugno al 27 luglio anteprime e repliche dei titoli che hanno conquistato pubblico e critica nel corso dell’anno; mentre per la seconda parte, dal 1° agosto fino alla chiusura del 25 agosto, saranno presentate le novità cinematografiche.Ecco il programma dal

GIUGNO:

LUGLIO:

15/06 Il Verdetto – The Children Act, R. Eyre16/06 Green Book, P. Farrelly17/06 Troppa grazia, G. Zanasi18/06 Quasi nemici, l’importante è avere ragione, Y. Attal19/06 Un affare di famiglia, H. Kore’eda20/06 Euforia, V. Golino21/06 Le invisibili, L-J Petit22/06 Bohemian Rhapsody, B. Singer23/06 Book Club – Tutto può succedere, B. Holderman24/06 Il colpevole – The Guilty, G. Möller25/06 Il professore e il pazzo, F. Safinia26/06 Il complicato mondo di Nathalie, D. Foenkinos27/06 Il corriere – The Mule, C. Eastwood28/06 Dafne, F. Bondi29/06 Dolor y gloria, P. Almodovar30/06 La Favorita, Y. Lanthimos

01/07 Il traditore, M. Bellocchio

02/07 Juliet Naked, tutta un’altra musica, J. Peretz

03/07 Ricordi?, V. Mieli

04/07 Cold War, P. Pawlikowski

05/07 Green Book, P. Farrelly

06/07 Old Man & the Gun, D. Lowery

07/07 Momenti di trascurabile felicità, D. Luchetti

08/07 Rocketman, D. Fletcher

09/07 Il testimone invisibile, S. Mordini

10/07 Solo cose belle, K. Gianfreda

11/07 Il corriere – The Mule, C. Eastwood

12/07 Dolor y gloria, P. Almodovar

13/07 Il traditore, M. Bellocchio

14/07 Il professore e il pazzo, F. Safinia

15/07 The Wife – vivere nell’ombra, B. Runge

16/07 Stanlio e Ollio, J. S. Baird

17/07 Van Gogh – sulla soglia dell’eternità, J. Schnabel

18/07 La Favorita, Y. Lanthimos

19/07 Cafarnao, N. Labaki

20/07 Il Verdetto – The Children Act, R. Eyre

21/07 Tutti lo sanno, A. Farhadi

22/07 Juliet Naked, tutta un’altra musica, J. Peretz

23/07 Il mio capolavoro, G. Duprat

24/07 Roma, A. Cuaron

25/07 Vice – L’uomo nell’ombra, A. McKay

26/07 Sarah & Saleem, M. Alayan

27/07 Green Book, P. Farrelly