Sempli-sì!

Ufficiale il rinnovo di Leonardo Semplici, che resterà a Ferrara anche il prossimo anno. La decisione, maturata negli ultimi giorni, è dipesa da un confronto interno costante con la proprietà che non ha mai nascosto la stima nei confronti dell'allenatore della squadra rivelazione degli ultimi anni.

La conferma del mister certifica anche lo schema di base della Spal, che resterà il 3-5-2. Da capire chi interpreterà i ruoli delicati, come ad esempio quello dell'estremo difensore. Tornato Viviano allo Sporting, la Spal potrebbe pescare dalle retrocesse: in lista, infatti, Sorrentino, Sportiello e Dragowski. La difesa subirà poche variazioni. ma tutto dipenderà da Bonifazi, che sarà impegnato nell'Europeo Under 21 a partire da sabato.

Dubbio esterni: Fares e Lazzari sono parecchio richiesti ma difficilmente partiranno entrambi: piacciono Rispoli e De Paoli. Conferme scontate per Missiroli e Kurtic, mentre potrebbero arrivare prestiti interessanti dalle Big.

In attacco le porte sembrano abbastanza girevoli: l'unico che potrebbe restare è Floccari. Petagna ha mercato ed è richiesto in Italia e all'estero, mentre Paloschi potrebbe tornare a Verona. Antenucci sembra in uscita in serie cadetta. Interessano i profili Stepinski e Ciano, mentre non è da escludere un interessamento su Falcinelli.