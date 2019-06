Spal: futuro di Semplici in forte dubbio

È attesa per la decisione di Leonardo Semplici sul suo futuro, che sembra legato alle scelte di altre piazze, una su tutte la Fiorentina. Il tecnico ha chiesto alla proprietà qualche giorno di attesa per decidere.

Come riferito dal presidente Mattioli, sarà difficile rinunciare al contatto di una big, qualora dovesse avvenire, per bloccare Semplici sulla panchina della Spal. I piani senza l'allenatore simbolo della storia recente non mancano, ma è prematuro parlarne prima della decisione finale.

Il rebus allenatore, però, blocca il mercato della Spal almeno momentaneamente. In entrata, diventa difficile la riconferma di Viviano. Gomis probabilmente diventerà il titolare, a meno che si faccia un tentativo su Sorrentino. Lazzari e Bonifazi potrebbero avere i destini legati: la cessione del primo, su cui c'è l'interesse di Napoli, Lazio e Torino potrebbe permettere alla società di riscattare il secondo. Paloschi sarà ceduto, rimpiazzato probabilmente dal ritorno di Moncini. Rebus Antenucci, con Petagna che partirà solo in caso di offerta irrinunciabile