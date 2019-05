Cultura e Spettacoli

Un tuffo nel mondo della fantasia

Il programma completo della nuova edizione di "Ferrara in Fiaba"



E se, come per incanto il 31 Maggio – 1 e 2 Giugno 2019 Ferrara diventasse una città dove le Fiabe della nostra infanzia, prendono vita?

Torna Ferrara in Fiaba…

una nuova ed emozionante edizione del grande evento dedicato ai bambini ed alle famiglie che si rinnova completamente tornando nelle piazze più suggestive di Ferrara, ed ha come fulcro il percorso interattivo “il Castello delle Fiabe” e le Cene a tema negli emozionanti Imbarcaderi del Castello Estense! Alla fine del percorso troverete un “gelido” foto-set curato da “Foto Ottica Grechi”



Il percorso “il Castello delle Fiabe” dura 90 minuti, è completamente guidato ed interattivo, gli ingressi saranno così ripartiti:

– venerdì dalle 15.00 alle 19.00

– sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Link prenotazione qui:



http://www.ferrarainfiaba.it/il-castello-delle-fiabe/



Come è strutturato l’evento?



in Piazza Castello

il palco ospiterà emozionanti spettacoli, esibizioni di danza e musical, l’area Medievale vi darà a possibilità di incontrare Robin Hood, che insegnerà ai piccoli partecipanti a tirare con un vero arco in legno per consegnare poi il diploma da bravo arciere! Sfidare un vero Cavaliere della Tavola Rotonda per diventare “Cavaliere di Ferrara in Fiaba”, giocare con i giochi”di una volta” e molto altro…i più golosi potranno fermarsi nell’area “Baby Chef” e preparare deliziosi specialità fiabesche con la Lady Chef Miriam Erinnio. Inoltre potrete partecipare ai laboratori di falegnameria con Mastro Geppetto! Troverete infine Serry, la Regina delle Farfalle, magica truccabimbi. E per i genitori ci sarà un mercatino con articoli di ogni genere.



in Largo Castello

l’area Pompieropoli interamente gestita dai Vigili del Fuoco, con l’aiuto dei volontari dell’ “Associazione Giulia” vi darà la possibilità di ammirare gli imponenti mezzi di soccorso ed effettuare un percorso ad ostacoli che vi permetterà di diventare degli eroi!



al Parco Massari

troverete:



- la Radura delle Fiabe, gestita dalla splendida Cantastorie Martina Folena, che vi farà immergere nei suoi magici racconti



- la Carrozza di Cenerentola! Sembra che la Principessa parcheggerà proprio qui la sua ex zucca prima di recarsi al gran Ballo! Non dimenticate di fare una foto con lei!



- “Il Paese delle Meraviglie”, con uno strano cappellaio che festeggia il suo “non compleanno”, un coniglio bianco in perenne ritardo e una regina che vorrebbe tagliare le teste!





– “Il Regno di Aladino” con un’enorme lampada magica che aspetta di esaudire infiniti desideri (ma non più di 3 a testa!), un tappetto pronto a volare e delle bellissime tende orientali



- “In Fondo al Mar” con una bellissima conchiglia che rinchiude una ancora più splendida Sirenetta



- Area laboratori, divisa per età: una zona per i piccolissimi (6-36 mesi) con giochi sensoriali e montessoriani, e una creativa-manuale per i bimbi grandi dai 3 anni in su



- Albero dei Piccoli Pittori con cavalletti, tavolini e maxi fogli, per realizzare opere d’arte sotto l’attenta guida della atelierista Daniela Troni



- l’Albero degli Specchi deformanti allestito da “La Terra dell’Orso”



- una golosissima area Street Food con specialità di ogni tipo



- il teatrino dei burattini



- pit Stop Mamme: gazebo per cambio pannolino e poltrona allattamento



- il mercatino per le famiglie



- “l’isola che non c’è”: area ludica, creativa e sensoriale allestita e curata da “Società Dolce”



- truccabimbi



- area massaggio neonatale Aimi e shiatsu a cura dell’ostetrica Paola Rossini



- info point con stand noleggio costumi per piccole principesse



- area Montessoriana con incontri, laboratori e workshop a cura dell’ “Associazione Montessori Bologna”



- un’interessante area conferenze con medici e professionisti para-sanitari



- l’albero dei desideri, dove attaccare i propri desideri più segreti



- la foresta degli alberi parlanti



- gioco dell’oca gigante più animazione itinerante “il Regno di Fuori”



- area “Giochiamo con la preistoria” per scoprire, giocando, i materiali e le tecniche degli uomini preistorici



- area cattivi



- area Oceania per una bellissima foto con la vela e il grachio gigante



- bar Central Park con piazzola merende gioco a tema



E in tutto il centro storico troverete trucca bimbi, contastorie e artisti, pronti ad incantarvi!



Per completare il viaggio magico tra fiabe e fantasie, non perdete la “Cena con le Principesse”, una cena-spettacolo con giochi, canzoni, sketch e intrattenimenti a tema, messa in scena da “I Muffins Spettacoli”. Chi desiderò infine, potrà fare un tour di Ferrara salendo sul “Ferrar in Fiaba Express”, il trenino che parte dal centro storico della città (Ingresso Castello Estense, lato corso Giovecca)



a Palazzo della Racchetta



Laboratori pratici ed esperienziali, percorso espositivo e mostra fantasy dell’artista argentino Ciruelo Cabral – disegnatore per George Lucas (Guerre Stellari e Indiana Jones) – “prova di coraggio finale” e incontro ravvicinato con veri draghi in movimento! Siete pronti a conoscere dei veri draghi?



Link prenotazione qui:

http://www.ferrarainfiaba.it/il-palazzo-dei-draghi-ferrara-in-fiaba-2019/