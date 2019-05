Attualità e Viaggi

Che facciamo oggi? - parte 2

Guida ai migliori eventi ferraresi del mese



UN FIUME DI MUSICA

Giovedì 16 maggio

Palazzo Savonuzzi - Via Darsena 57

Dalle ore 19



Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto ogni giovedì sera, a partire dalle 19, il tratto di Darsena di fronte Palazzo Savonuzzi si trasformerà in una piazza sul fiume grazie agli aperitivi musicali organizzati dalla Scuola di Musica Moderna-Associazione Musicisti di Ferrara.

Ogni giovedì quindi si potrà ascoltare la musica suonata dal vivo dagli insegnanti della Scuola di Musica Moderna che per le varie occasioni hanno preparato appositi repertori e si potranno degustare le offerte enogastronomiche coordinate da Ferrara Rooms, che renderà ogni serata speciale e particolare.

Un Fiume di Musica è organizzato in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l'Associazione Musicisti di Ferrara fa parte) ed è all'interno del progetto Smart Dock nell'ambito di “Giardino Creativo” finanziato dall'Anci.



Giovedì 16 maggio: Tango Ensemble (Nuevo tango e minimalismo francese)

Ludovico Bignardi, fisarmonica; Corrado Calessi, tastiere; Lorenzo Baroni contrabbasso: Flavio Piscopo percussioni; Ambra Bianchi, flauto





"I HAVE A RAIBOW DREAM" - RIPAGRANDE IN FESTA

Via Ripagrande 12

Venerdì 17 maggio

Dalle 18



Questo 17 maggio, in occasione della decima giornata mondiale contro l’omofobia le organizzazioni attive da 15 anni sul nostro territorio inaugurano una propria sede. Il primo spazio messo a disposizione dal Comune di Ferrara, nel cuore della città, che diverrà la casa delle associazioni lgbti cittadine.

“Ripagrande 12”, così è stata nominata la sede, che oltre ad essere un importante spazio culturale ed aggregativo, agirà anche da antenna territoriale riconosciuta dalla rete regionale, per la rilevazione delle discriminazioni omofobiche. Le Associazioni Lgbti e le Istituzioni cittadine invitano tutti coloro che credono nell’uguaglianza e nelle pari dignità degli esseri umani, a partecipare alla festa della Giornata dai colori dell’arcobaleno, in Via Ripagrande 12, martedì 17 maggio a partire dalle 18.

Buoni Diritti a tutte e a tutti.





ANGELO BRANDUARDI LIVE AL TEATRO NUOVO

Teatro Nuovo

Sabato 18 maggio

Ore 21



Il Menestrello Angelo Branduardi si prepara ad attraversare l’Italia con una serie di concerti con il nuovo tour acostico ed elettrico.

A seconda delle date Branduardi sarà accompagnato sul palco dal musicista Maurizio Fabrizio, in versione acustica. In particolare, i pezzi acustici con Fabrizio saranno quelli che fanno parte del progetto “Camminando Camminando 2017”, uno spettacolo che già i due artisti avevano portato sui palcoscenici tra gennaio e aprile scorsi.





SPRING LETHAL PARTY 2019

Circolo Arci Blackstar

Sabato 18 maggio

Ore 22



On stage :

– Hobos ( “Nell’era dell’apparenza” new album tour )

– Shelf Life

– Lightpath

– Coffin Surfer

– 4 BAND on stage ———- Ticket 3 Euro – Inizio concerti ore 22.00 –– Apertura bar e cucine ore 18.00





HOW I MET SCIENCE 2019

Polo degli Adelardi, dipartimento di economia e management - UNIFE

Sabato 18 maggio



L'evento è dedicato a chiunque nutra il desiderio di passare una piacevole giornata tra esperiementi e scienziati.

E' particolarmente indicato per i ragazzi in età scolare ed ai primi anni di università (6-25 anni).

IL FESTIVAL È GRATUITO.

Le materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) saranno le protagoniste delle nostre attività, che verranno proposte al pubblico attraverso una selezione per età.

Per le scuole di ogni ordine e grado proponiamo la mattina laboratori della durata di 2 ore in cui verranno affrontati 4 differenti laboratori/seminari della durata di 30 minuti l'uno. Il tema dei laboratori verterà sulle principali materie STEM: matematica, informatica, robotica, chimica, biologia, fisica e geologia.

E' consigliata la prenotazione.





CAMMINATA DI PRIMAVERA

Domenica 19 maggio

Piazzale Dante Alighieri, Pasticceria Naturale

Ritrovo ore 9



Camminata ludico-motoria non competitiva di 6 km lungo le mura di Ferrara. Ritrovo il 19 maggio alle ore 9 e partenza alle 10 circa del 19 maggio presso la Pasticceria Naturale di Piazzale Dante Alighieri a Ferrara. Quota di partecipazione, solo da 10 anni in su, € 5.

Ad ogni partecipante, anche ai più piccoli, verrà dato un palloncino da portare con sè durante la camminata per colorare le mura estensi al nostro passaggio.

Metà di ogni quota verrà devoluta alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus.

Per informazioni: inviate una mail a lifeinferrara@gmail.com o contattate dal lunedì alla domenica dalle ore 13:30 alle 15:30 il numero 339 5924103 (Segreteria Associazione Dream Life).