Attualità e Viaggi

Che facciamo oggi? - parte 1

Guida ai migliori eventi ferraresi del prossimo mese



Dubbi su cosa fare nelle prossime settimane? Nel mese di maggio Ferrara si fa bella, ospitando e organizzando vari eventi e manifestazioni. Ecco una raccolta di quelli più interessanti!



VEGAN FESTIVAL

Piazza Trento e Trieste

Sabato 11 e domenica 12 maggio



"Un festival vegano aperto a tutti, per conoscere e avvicinarsi ad un’alimentazione e ad uno stile di vita etici nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale, per chi ha già abbracciato questo stile di vita, o per chi ancora non avesse scoperto il mondo vegano ma vuole saperne di più.

Per tutto il weekend potrete gustare ottime specialità vegane (dalla colazione alla cena) preparate dai ristoranti dell’apposita area “Vegan Food”, potrete visitare l’area espositiva, dove troverete bijoux realizzati in materiale riciclato, prodotti di ‘agricoltura biologica, cioccolato vegano, prodotti olistici e tanto altro.

Ci sarà inoltre una struttura dedicata a workshop, conferenze, seminari e cooking show, cui tutti potranno partecipare (previa prenotazione).



"MARIA BELLONCI RACCONTA LUCREZIA BORGIA"

Castello Estense

Domenica 12 maggio e domenica 19 maggio

Ore 15.30



Ritornano al Castello Estense gli appuntamenti con le visite teatrali animate a cura del Teatrotaet. Quest'anno, nel quinto centenario della morte della figlia di papa Alessandro VI, scomparsa a 39 anni il 24 giugno 1519, Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli propongono una visita animata completamente inedita, intitolata "Maestre di verità. Maria Bellonci racconta Lucrezia Borgia".



MIRANDA ASCENSION WHITE PARTY

Circolo Arci Bolognesi

Sabato 11 maggio

Ore 23



Ritorna tutta la banda di Miranda soirée demodée

Chiudiamo in bellezza e vi porteremo in Paradiso!

Sesta ed ultima serata della stagione 18/19, una festa in puro stile trash ... ma più di una festa, un white Party!!!

Quindi tutti vestiti di bianco!!

Dalla console: Tucci, Danny Yeah!, Sofi e Zamorà vi spareranno musica 70/80/90/00 e frattaglie sonore

Ad immortalare i momenti più belli ci saranno le foto di Giulia Paratelli Fotografia

Ad animare la serata ci saranno Le Piumette & Guest!

>>> Ingresso libero con tessera ARCI <<<



"IL FURTO DELLA GIOCONDA - UN FALSO AL LOUVRE?"

Consorzio Factory Grisù - Hangar Birrerie

Sabato 11 maggio

Ore 18



Una dettagliata ricostruzione del clamoroso evento ha permesso di riscrivere un’altra storia: l’indiscusso ideatore ed esecutore del furto, Vincenzo Peruggia, quel 21 agosto non entrò mai al Louvre e non rubò la Gioconda. Nuovi scenari e nuovi personaggi si prospettano all’orizzonte, come il marchese Edmondo de Valfierno, un falsario francese che accende i riflettori su una possibilità finora remota: la “Gioconda” esposta al Museo del Louvre sarà l’originale o siamo di fronte ad un falso?

Silvano Vinceti, scrittore, autore e conduttore televisivo in Rai di programmi storico-culturali. Fra gli ultimi libri pubblicati: L’enigma Caravaggio, Porto Ercole l’ultima dimora di Caravaggio, Francesco il Rivoluzionario di Gesù, Leopardi il filosofo della speranza, Alla Ricerca della Gioconda. È Presidente del Comitato per la valorizzazione dei Beni Storici, Ambientali e Culturali. Ha concluso felicemente la ricerca dei resti mortali della modella della Gioconda.