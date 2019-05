Spal: si inizia a programmare la prossima stagione?

Il poker rifilato al Chievo ha sancito, con 3 giornate di anticipo, la salvezza aritmetica di una Spal più che convincente: un ottimo risultato per la squadra allenata da Leonardo Semplici, uno dei protagonisti della storia recente della squadra ferrarese. Proprio l'allenatore potrebbe decidere di concedere negli ultimi match maggior minutaggio ai giocatori che si sono visti meno in stagione.

Gomis potrebbe tornare in porta, visto l'investimento fatto su di lui solo 10 mesi fa e lavicinanza dei tifosi nei suoi confronti. Ha recentemente registrato una presenza anche il terzo portiere Poluzzi, entrato al posto di Viviano sullo 0-4 di domenica scorsa. In difesa si potrebbe rivedere Simic, ma è soprattutto il centrocampo a poter riservare le maggiori sorprese: in cabina di regia Valdifiori dovrebbe avere più opportunità, così come Valoti e Costa. Jankovic può essere la carta in più da testare il prossimo anno.

Sul fronte d' attacco nella prossima gara si preannuncia una passerella per il capitano Antenucci ed una vetrina per Paloschi, anche per renderlo appetibile in un mercato estivo cruciale in vista della nuova stagione.