Sotto le stelle troveremo l'alternative - parte 2

TEENAGE FANCLUB - 11 GIUGNO

JULIA HOLTER - 24 GIUGNO

THOM YORKE - 18 LUGLIO

Manca davvero poco all'inizio del festival, che anche quest'anno riempirà Piazza Castello di migliaia di persone e ospiterà sul proprio palco nomi illustri della musica mondiale. Su tutti, naturalmente, quello del leader dei. Sicuri di sapere tutto quello che serve sui protagonisti della prossima edizione? Dopo avervi presentato, diamo un ulteriore sguardo a cosa ci aspetta.Non è un caso se Kurt Cobain li adorava: i, compagine alternative scozzese nata sul finire degli anni ottanta, sono perfetti per cominciare alla grande. All'uscita di "A Catholic Education" 29 anni fa è seguito un magico decennio fatto di successi e tour mondiali, poi purtroppo la parabola ha cominciato a scendere e gli anni 2000 sono stati meno clementi. Il nome della band riecheggia, tuttavia, ancora negli annali: Ferrara potrà ospitare quella che, a sentire Liam Gallagher, era «la più grande band del mondo, a parte gli Oasis». E se lo dice lui...Lo direste, guardando il viso giovane, che la ragazza ha già alle spalle 5 album in studio e due dal vivo? Classe 1984, laè regina delle atmosfere sin dal debutto "Tragedy" del 2011. Grande successo per il suo "Have You In My Wilderness" di 4 anni più tardi, mentre è fresca la musica dell'ultimo "Aviary", probabile nucleo del tour odierno. Un'occasione unica di vedere, a pochi passi da casa, una promessa (già in parte mantenuta) della musica ambient/barocca.Al 66° posto della classifica dei migliori cantanti di tutti i tempi secondo Rolling Stone, il cantante della celebre band inglese porta avanti da anni il proprio progetto solista. Il 7 luglio 2006 esce il suo primo album solista "Eraser", 5 anni fa il secondo "Tomorrow's Modern Boxes": quest'ultimo viene venduto a solo 6 dollari ed ottiene più di 100.000 download soltanto il giorno dell'uscita. Il nuovo tour ne prende il titolo e ne porta i brani in giro per il mondo. Risale all'anno scorso l'ultimo lavoro in studio, la colonna sonora "Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)", 25 brani composti per la pellicola del regista italiano.I possessori diavranno diritto ad unosul prezzo indicato per l’acquisto dei biglietti dei concerti di. Presenta la tua youngERcard in biglietteria la sera stessa del concerto per ottenere l’ingresso a prezzo speciale.Scopri di più su www.youngercard.it