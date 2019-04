Utilità e progetti

Incontro pubblico di invito a partecipare al progetto per interventi sul protagonismo giovanile



Lunedì 29 Aprile 2019 ore 16,30, in residenza municipale (piazza Municipale, 2) presso la “Sala Zanotti”



La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un Bando ( DGR n.441/2019 ) che prevede contributi regionali per interventi a favore dei giovani realizzati da comuni capoluogo o associazioni dei comuni ai sensi della L.R. 14/08 “norme in materia di politica per le giovani generazioni”.



Il Comune di Ferrara ha intenzione di partecipare come soggetto attuatore presentando il progetto “Ferrara Giovane e Contemporanea” nell’ambito del protagonismo giovanile, che veda coinvolti soggetti pubblici e privati che partecipano insieme per offrire azioni di sostegno e sviluppo degli spazi di aggregazione, proworking, precorsi di protagonismo diretto dei giovani talenti.



Biblioteche, musei, centri di aggregazione, scuole, locali, rappresentano i luoghi privilegiati per lo sviluppo di opportunità di formazione, acquisizione di competenze, confronto, produzione ecc., ma anche luoghi dove i giovani possono sviluppare le proprie idee, realizzare progetti, orientarsi e conoscere professionisti dei diversi settori (artigiani, artisti, creativi, registi, sceneggiatori, musicisti, ecc.), sotto il segno di una cultura diffusa.



Il progetto si pone l'obiettivo di svolgere un'azione di sostegno al PROTAGONISMO E AI TALENTI dei giovani nelle arti contemporanee, e sarà gestito con le associazioni e gli enti che svolgono attività in questo campo, attraverso l’organizzazione di un sistema di proposta culturale giovanile diffuso.



Per la realizzazione di questo progetto il soggetto attuatore (Comune di Ferrara) potrà beneficiare di un contributo regionale annuale di € 8.000,00 fino a € 40.000,00 (prorogabile per due annualità) per la realizzazione di progetti da realizzare con la collaborazione di soggetti partner: enti, associazioni, coopertive, ecc.



L’Assessore alla Cultura, Turismo e Giovani e la Dirigente del Servizio Giovani

invitano quindi tutti i possibili interessati a partecipare all'incontro che si terrà il giorno

Lunedì 29 Aprile 2019 ore 16,30, presso la “Sala Zanotti”

residenza municipale (piazza Municipale, 2)



Per informazioni:



Comune di Ferrara, Servizio Giovani

Annalisa Ferroni - Sabrina di Tommaso, tel. 0532.247717 - 211551